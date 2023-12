Nhiều dấu ấn đặc biệt đến từ giải Golf ngành nhôm, kính, cửa toàn quốc năm 2023

Lễ khai mạc

Giải Golf DOOR & WINDOW GOLF CHAMPIONSHIP 2023 ghi dấu ấn với sự tham gia của hơn 200 golfer đến từ ngành Nhôm - Kính - Cửa Việt Nam và các khách mời liên quan đến ngành hàng này. Với tinh thần thể thao nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các golfer đã phô diễn những cuộc so tài gay cấn, đỉnh cao trên sân đấu.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Viết Lịch - Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, đây là giải truyền thống quy mô toàn quốc hàng năm, mừng kỷ niệm 2 năm thành lập D&W GOLF CLUB, nhằm góp phần tăng cường sự giao lưu giữa các doanh nghiệp trong ngành Nhôm - Kính - Cửa và các đối tác, khách mời; thúc đẩy phong trào golf trong ngành Nhôm - Kính - Cửa trên cả nước.

Lễ trao giải

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao cúp Vô địch, các giải Nhất, Nhì, Ba các bảng A-B-C-D cho các goler xuất sắc nhất. Cụ thể:

Cúp vô địch (giải Best Gross) thuộc về Golfer Trần Văn Thoại - TP.HCM. Bảng A: Giải nhất là Golfer Vương Công Nguyên, Giải nhì là Golfer Ngô Hữu Tâm, Giải ba là Golfer Vũ Anh Trọng. Bảng B: Giải nhất là Golfer Bùi Xuân Cường, Giải nhì là Golfer Nguyễn Hoàng Hà, Giải ba là Golfer Nguyễn Thế Thịnh. Bảng C: Giải nhất là Golfer Lương Đức Huy, Giải nhì là Golfer Hà Nam Phước, Giải ba là Golfer Nguyễn Khắc Chiến. Bảng C: Giải nhất là Golfer Vũ Ngọc Minh, Giải nhì là Golfer Nguyễn Chí Điền, Giải ba là Golfer Võ Đức Hải. Các giải kỹ thuật khác: Nearpin, Longest, Nearline cũng được trao cho các golfer có kết quả tốt nhất.

Giải đấu được sự bảo trợ của Hội Golf Thành phố Hà Nội (HNGA) và đã nhận được sự đồng hành, tài trợ đến từ 45 doanh nghiệp trong và ngoài ngành.