Nhiều ĐH Việt có chỉ số vào top 10 châu Á, cao hơn Thanh Hoa, Bắc Đại

Nhiều trường Việt giảm bậc

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) tại Anh hôm 3.11 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất châu Á năm 2027. Ở kỳ xếp hạng này, Việt Nam có 33 đại diện góp mặt, tăng 8 so với năm ngoái và là số lượng cao nhất trước nay. Gương mặt mới gồm các ĐH, trường ĐH: Kinh tế quốc dân, Thái Nguyên, Công nghệ Đồng Nai, Lạc Hồng, Nam Cần Thơ, Tài chính-Marketing, Thăng Long và Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Dẫn đầu các trường Việt năm thứ 2 liên tiếp là ĐH Quốc gia Hà Nội, song đơn vị giảm 1 bậc xuống vị trí 159. ĐH Duy Tân thì tụt 45 bậc, rơi xuống hạng 210 và để mất thành tích xếp thứ 2 Việt Nam vào tay ĐH Quốc gia TP.HCM - ngôi trường cũng giảm 7 bậc xuống hạng 182.

Tổng cộng, chỉ 8/25 trường năm ngoái góp mặt thăng hạng, trong đó ĐH Phenikaa có bước nhảy vọt ngoạn mục nhất, từ nhóm 951-1.000 lên hạng 697. Trường ĐH Thủy lợi cũng gây chú ý khi vươn từ nhóm 1.001-1.100 lên đến 731-740. Chiều ngược lại, ĐH Huế và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giảm 111 và 132 bậc - là 2 đơn vị chứng kiến cú giảm sâu nhất.

Theo thông báo từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng, cho biết nhà trường chịu tác động từ xu hướng cạnh tranh ngày càng cao. Minh chứng, trong số hơn 1.500 gương mặt cũ từ các điểm đến châu Á, chỉ hơn 420 trường tăng hạng. Còn số đơn vị tụt hạng cao hơn gấp đôi, cán mốc hơn 930 trường. Chưa kể, kỳ xếp hạng năm này có thêm 198 đại diện lần đầu góp mặt.

"Do bảng xếp hạng xây dựng trên cơ sở so sánh tương đối giữa các cơ sở giáo dục ĐH, sự thay đổi về thứ hạng không chỉ phụ thuộc vào kết quả cải thiện tại từng trường mà còn chịu ảnh hưởng từ mức độ tiến bộ của các trường khác trong khu vực, cũng như sự tham gia của những cơ sở giáo dục mới có kết quả đánh giá cao", ông Hồng phân tích, chia sẻ thêm nhà trường sẽ chú trọng vào 3 định hướng trong thời gian tới để nâng chất đào tạo, nghiên cứu.

Một tòa nhà thuộc ĐH Kinh tế TP.HCM, tháng 6.2026 ẢNH: NGỌC LONG

Một chỉ số xếp hạng gây chú ý: Trích dẫn trên mỗi bài báo khoa học

Bảng xếp hạng ĐH châu Á của QS năm nay đã đánh giá các đơn vị dựa trên 11 chỉ số, chia thành 4 nhóm chính là nghiên cứu và khám phá, trải nghiệm học tập, hội nhập toàn cầu và khả năng tuyển dụng. Trong đó, 2 chỉ số là danh tiếng học thuật và danh tiếng với nhà tuyển dụng lần lượt chiếm 30% và 20% trọng số ở kết quả đánh giá cuối cùng. Các chỉ số còn lại chiếm từ 2,5-10% trọng số.

Riêng ở chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo khoa học, vốn chiếm 10% trọng số ở kết quả cuối, nhiều ĐH Việt đạt điểm cao vượt trội trên thang 100. Chẳng hạn, Duy Tân, Tôn Đức Thắng, Kinh tế TP.HCM đạt mức tuyệt đối 100 trong khi Nguyễn Tất Thành được chấm 99,9 điểm. Thành tích trên đưa 4 trường Việt vào top 10 đơn vị có mức điểm cao nhất châu Á ở chỉ số này, chung kết quả với một số trường từ Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ và Singapore.

Tương tự, nhiều trường khác cũng ghi nhận mức điểm cao như Công nghệ TP.HCM (99,7), Lạc Hồng (96,8), Công nghệ Đồng Nai (96,6)...

Trong khi đó, 2 cái tên dẫn đầu Việt Nam là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ lần lượt đạt 32,4 và 18,7 điểm chỉ số này. Bình diện rộng hơn, nhiều ĐH danh tiếng thế giới và trong khu vực cũng chưa chạm tới mốc tuyệt đối như ĐH Quốc gia Singapore (99,9), ĐH Hồng Kông (99,5), ĐH Thanh Hoa (98,6) và ĐH Bắc Kinh (95,9) tại Trung Quốc, ĐH Quốc gia Seoul (73,5) ở Hàn Quốc, ĐH Tokyo (41,6) tại Nhật Bản...

Năm nay, QS xếp hạng hơn 1.700 trường từ 26 hệ thống giáo dục ĐH tại châu Á. Trong đó 8 trường ở Trung Quốc lọt vào top 10. Tính riêng top 5, ĐH Hồng Kông giữ vị trí số 1, ĐH Bắc Kinh (Bắc Đại) hạng 2, trong khi 2 đại diện từ Singapore là ĐH Công nghệ Nanyang và ĐH Quốc gia Singapore cùng đứng thứ 3. Hạng 5 thuộc về ĐH Phúc Đán, một trường khác của Trung Quốc.

QS là một trong 3 tổ chức xếp hạng ĐH nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh Times Higher Education có trụ sở ở Anh và ShanghaiRanking Consultancy đặt trụ sở ở Trung Quốc. QS bắt đầu xếp hạng ĐH từ năm 2004, một năm sau khi thế giới lần đầu có xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là ShanghaiRanking Consultancy) công bố.