Nhiều địa phương có khả năng vượt chỉ tiêu làm nhà ở xã hội

Cụ thể, trong số 34 địa phương có 25 địa phương có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu làm nhà ở xã hội, với tổng chỉ tiêu được giao 63.371 căn, đến nay đã hoàn thành 48.422 căn (đạt 76,4%). Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 69.250 căn, đạt 109,3% theo Nghị quyết số 303 của Chính phủ.

Một số tỉnh, thành vượt chỉ tiêu được giao như: TP.Hải Phòng chỉ tiêu giao 4.764 căn (3.764 căn nhà ở xã hội, 1.000 căn nhà ở cho thuê), đến nay đã hoàn thành 4.076 căn (3.644 căn nhà ở xã hội, 432 căn nhà ở cho thuê). Dự kiến cuối năm hoàn thành 5.036 căn (3.844 căn nhà ở xã hội, 1.192 căn nhà ở cho thuê), đạt 106% tổng chỉ tiêu được giao.

TP.Đồng Nai được giao chỉ tiêu 2.000 căn nhà ở xã hội, đến nay đã hoàn thành 1.719 căn nhà ở xã hội. Dự kiến cuối năm hoàn thành 3.264 căn nhà ở xã hội, đạt 163% tổng chỉ tiêu được giao.

Tỉnh Phú Thọ chỉ tiêu giao 2.854 căn (2.354 căn nhà ở xã hội, 500 căn nhà ở cho thuê), đến nay đã hoàn thành 3.085 căn (2.407 căn nhà ở xã hội, 678 căn nhà ở cho thuê). Cuối năm hoàn thành 3.085 căn (2.407 căn nhà ở xã hội, 678 căn nhà ở cho thuê), đạt 132% tổng chỉ tiêu được giao.

Tỉnh Nghệ An chỉ tiêu giao 2.000 căn (1.500 căn nhà ở xã hội, 500 căn nhà ở cho thuê), đến nay đã hoàn thành 2.750 căn (1.958 căn nhà ở xã hội, 792 căn nhà ở cho thuê). Cuối năm hoàn thành 2.750 căn (1.958 căn nhà ở xã hội, 792 căn nhà ở cho thuê), đạt 138% tổng chỉ tiêu được giao.

Có nhiều địa phương dự báo sẽ vượt chỉ tiêu làm nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với 4 địa phương khó có khả năng hoàn thành gồm: TP.HCM, TP.Hà Nội, Cần Thơ, Huế, với tổng chỉ tiêu được giao là 33.900 căn, đến nay đã hoàn thành 7.243 căn (đạt 21,4% chỉ tiêu giao). Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 13.220 căn, đạt 39% chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 303 của Chính phủ.

Đặc biệt, có 3 địa phương đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu hoàn thành năm 2026 là TP.HCM, Cần Thơ và Huế.

TP.Cần Thơ có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm nay là 3.000 căn (2.820 căn nhà ở xã hội, 180 căn nhà ở cho thuê). Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 8 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 7.587 căn. Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 724 căn nhà ở xã hội, đạt 24% so với chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, UBND TP.Cần Thơ đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu từng năm.

TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn năm nay là 9.000 căn (7.000 căn nhà ở xã hội, 2.000 căn nhà ở cho thuê). Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã khởi công xây dựng 26 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 23.512 căn. Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 4.562 căn nhà ở xã hội, đạt 51% so với chỉ tiêu được giao.

TP.HCM đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng điều chỉnh chỉ tiêu từng năm.

Nhiều địa phương không hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Lý do điều chỉnh được TP.HCM nêu ra là lãi suất tăng cao, dẫn đến việc vay vốn, giải ngân theo các hợp đồng hoặc cam kết tín dụng trước đó với các ngân hàng gặp nhiều khó khăn.

Các dự án có tầng cao trung bình từ 20 - 30 tầng đòi hỏi thời gian thi công kéo dài từ 2 - 3 năm nên kết quả hoàn thành sẽ tăng dần ở các năm 2027 - 2029.

Những dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026 cần thêm thời gian 6 tháng để hoàn tất các thủ tục đến bước khởi công, do đó các dự án khởi công đa số từ quý 2 - 3/2026, đang thi công phần cọc, móng, hầm không thể hoàn thành trong năm 2026.

Chỉ tiêu giao năm 2026 cho TP.Huế là 3.200 căn (3.132 căn nhà ở xã hội, 68 căn nhà ở cho thuê). Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 2.436 căn nhà ở xã hội, đạt 76% so với chỉ tiêu được giao.

TP.Huế đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu năm.

Thành phố Huế đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo hướng giữ nguyên tổng chỉ tiêu giai đoạn, điều chỉnh chỉ tiêu năm 2026 chỉ tiêu được giao là 3.200 căn (3.132 căn nhà ở xã hội, 68 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 2.436 căn (2.368 căn nhà ở xã hội, 68 căn nhà ở cho thuê).

Năm 2027 chỉ tiêu được giao là 2.300 căn (1.895 căn nhà ở xã hội, 405 nhà ở cho thuê), đề nghị điều chỉnh thành 3.064 căn (2.659 căn nhà ở xã hội, 405 căn nhà ở cho thuê). Giai đoạn 2028 - 2030 giữ nguyên chỉ tiêu hàng năm đã được giao.