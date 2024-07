Nhiều dịch bệnh chết người đe dọa thế giới

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa kêu gọi các nước tăng cường giám sát các dịch bệnh như cúm gia cầm, Covid-19 và đậu mùa khỉ, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục gây chết người và có nguy cơ lan rộng. Theo ông, việc nắm bắt sát sao tình trạng lây lan, sự biến đổi của vi rút là điều rất quan trọng nhằm kịp thời phát hiện những thay đổi làm gia tăng nguy cơ bùng phát thành đại dịch.



Từ cúm gia cầm

Theo WHO, khả năng quản lý rủi ro do vi rút cúm gia cầm H5N1 đang ảnh hưởng bởi sự giám sát không đồng bộ. Tuần trước, Mỹ ghi nhận ca nhiễm H5N1 thứ 4 ở người sau khi tiếp xúc bò sữa, còn Campuchia ghi nhận 2 trường hợp trẻ em mắc bệnh sau khi tiếp xúc với gà bệnh hoặc chết.

Một điểm tiêm vắc xin đậu mùa khỉ ở Washington D.C, Mỹ AFP

"Hiện chưa có báo cáo về sự lây truyền từ người sang người, đó là lý do tại sao WHO tiếp tục đánh giá rủi ro đối với mọi người ở mức thấp. Tuy nhiên, khả năng đánh giá và quản lý rủi ro đó của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi những hạn chế trong việc giám sát vi rút cúm ở động vật trên toàn cầu", AFP dẫn lời ông Tedros trong một cuộc họp báo.

Theo bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu cơ quan phòng chống dịch bệnh và đại dịch tại WHO, cúm gia cầm H5N1 đã được ghi nhận tại 145 đàn bò sữa tại 12 tiểu bang ở Mỹ, với nguy cơ lan rộng trên toàn cầu. Tại Mỹ, bang Iowa quyết định hủy 2 sự kiện tại hội chợ bò sữa từ ngày 8 - 18.8 để đề phòng, còn bang Colorado sẽ tiêu hủy gần 1,8 triệu con gà sau khi phát hiện ổ dịch. Tại châu Âu, theo Đài Euronews, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu kêu gọi tăng cường kiểm soát chim di trú để phòng ngừa cúm gia cầm.

WHO kêu gọi tất cả các nước tăng cường giám sát và báo cáo bệnh cúm gia cầm ở động vật và người, cũng như chia sẻ trình tự gien của vi rút. Ngoài ra, tổ chức này kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về cúm gia cầm và bảo vệ tốt hơn cho những người làm ở nông trại có nguy cơ phơi nhiễm.

Trên ngàn người tử vong vì Covid-19 mỗi tuần, WHO ra khuyến cáo

Đến Covid-19, đậu mùa khỉ

Liên quan Covid-19, WHO kêu gọi những nhóm có nguy cơ cao nên tiếp tục tiêm vắc xin, khi cho biết trên thế giới hiện vẫn còn khoảng 1.700 người tử vong mỗi tuần vì Covid-19. Ông Tedros bày tỏ lo ngại rằng "dữ liệu cho thấy tỷ lệ bao phủ vắc xin đã giảm đối với các nhân viên y tế và những người trên 60 tuổi, vốn là 2 trong số những nhóm có nguy cơ cao nhất". WHO khuyến nghị những người thuộc nhóm có nguy cơ cao nhất nên tiêm vắc xin Covid-19 trong vòng 12 tháng kể từ liều cuối. Đến nay, WHO đã ghi nhận hơn 7 triệu ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu. WHO kêu gọi các nước duy trì giám sát và giải trình tự vi rút, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vắc xin đáng tin cậy, giá cả phải chăng.

Trong một diễn biến khác, WHO cảnh báo rằng đậu mùa khỉ vẫn còn là mối đe dọa sức khỏe trên toàn cầu, đồng thời bày tỏ lo ngại về ổ dịch lây lan liên quan một chủng chết người hơn tại Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO đã nhận được báo cáo về các trường hợp nhiễm bệnh từ 26 quốc gia chỉ trong tháng qua với 11.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 445 trường hợp tử vong và trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bà Maria Van Kerkhove dự báo đậu mùa khỉ sẽ không biến mất nên cần được giám sát chặt chẽ.