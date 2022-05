Nhiều điểm ngập nặng, CSGT Vĩnh Phúc lội nước giúp dân đẩy xe chết máy

Trận mưa lớn đêm 22 rạng sáng 23.5 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã gây ngập úng, ách tắc giao thông tại một số tuyến trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, đặc biệt là tuyến QL2A qua địa bàn P.Liên Bảo và P.Khai Quang.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng CSGT Công an Vĩnh Phúc đã bố trí tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

Tại nhiều điểm ngập nặng, như km 32 +800 QL2A thuộc ngã tư Co.opmart, giao cắt giữa đường Mê Linh với đường Tôn Đức Thắng thuộc P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên; Km 29+900 khu vực vòng xuyến Sở GD-ĐT, nhà thi đấu tỉnh, cổng Nam Đầm Vạc và lối đi ra Khu công nghiệp Khai Quang, lượng lực lượng CSGT Công an Vĩnh Phúc đã lội nước phân luồng, điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong quá trình điều tiết giao thông, nhiều cán bộ CSGT đã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân và phương tiện tham gia giao thông đi qua các điểm ngập úng an toàn. Một số trường hợp xe chết máy, CSGT đã lội nước cùng người dân đẩy xe đến chỗ cạn và không cản trở luồng lưu thông.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phân luồng từ xa hạn chế các phương tiện đi vào điểm ngập úng, ùn tắc.

Đây là trận mưa lớn nhất xảy ra tại Vĩnh Phúc tính từ đầu năm 2022 đến nay.

Dưới đây là một số hình ảnh về CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc lội nước giúp dân trong mưa, đường ngập nước sáng 23.5: