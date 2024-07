Nhiều đoàn quốc tế dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội

Sáng 24.7, ông Hồ Triệu Minh, người phát ngôn Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo, ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Việt Nam dự các hoạt động viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Vương Hộ Ninh là đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam vào ngày 25 - 26.7.

Nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lòng thương tiếc, chia buồn sâu sắc. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc vừa phát thông báo cho biết, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ đến Việt Nam từ ngày 24.7 đến ngày 25.7 để dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc nêu rõ, xét đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam - quốc gia "Đối tác chiến lược toàn diện" với Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cử phái đoàn chia buồn do Thủ tướng Han Duck-soo dẫn đầu trực tiếp tới Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Cuba đến Hà Nội dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23.7, Chính phủ Nhật Bản thông báo nguyên Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ tham dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ Nhật Bản cho biết ông Suga sẽ tham dự lễ tang vào thứ năm.

Ông Suga là nhân vật chủ chốt của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản. Ông hiện là cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Cũng trong ngày 23.7, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết, nguyên Phó thủ tướng New Zealand Don McKinnon sẽ tới Việt Nam trong tuần này với tư cách là Đặc phái viên của Chính phủ New Zealand dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Winston Peters cho biết: "Chính phủ cần phải ghi nhận một cách xứng đáng những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ New Zealand - Việt Nam.

Chính vì lý do đó, ông Don sẽ tới Hà Nội trong tuần này với tư cách là Đặc phái viên của Chính phủ để dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc này thể hiện sự tôn trọng sâu sắc mà New Zealand dành cho người dân và Chính phủ Việt Nam".

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 25.7 để tham dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.