Trong nhóm doanh nghiệp thanh toán cổ tức vừa thông báo sẽ chốt danh sách, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - Mã chứng khoánGAS) thông báo sẽ chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 23.9 và ngày thực hiện chi trả là 20.11. Với hơn 2,4 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền PV GAS dự kiến chi cho đợt này khoảng 6.032 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), công ty mẹ đang nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS, có thể nhận khoảng 5.777 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp chi hàng ngàn tỉ đồng chia cổ tức ẢNH: NGOC THẮNG

Một doanh nghiệp cũng chia hàng ngàn tỉ đồng để chia cổ tức là Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (Mã chứng khoán MWG). Theo Nghị quyết HĐQT của công ty, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2025 cho cổ đông hiện hữu thực hiện theo tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 8.10 và thời gian dự kiến chi trả cổ tức là 16.10. Với hơn 1,47 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 1.476 tỉ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Trong khi đó, ở nhóm doanh nghiệp thực hiện quyền bằng cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã chứng khoán VPB) vừa thông báo ngày 25.9 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24.9. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 26,04%. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm đợt này hơn 2 tỉ cổ phiếu. Nguồn vốn tăng vốn điều lệ dự kiến được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỉ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỉ đồng lên 100.000 tỉ đồng. Đây là đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên nhằm tăng vốn điều lệ của VPBank theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Riêng Công ty CP Transimex (Mã chứng khoán TMS) cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 28.9. Cụ thể, Transimex sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 500 đồng. Với hơn 172,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự kiến chi cho đợt này gần 86,4 tỉ đồng. Đồng thời, Transimex dự kiến phát hành gần 12,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá gần 121 tỉ đồng. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Transimex sẽ tăng từ hơn 1.727 tỉ đồng lên hơn 1.848 tỉ đồng...