Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nhiều doanh nghiệp từ Nhật Bản sang Bách khoa tuyển dụng sinh viên, lương 35-45 triệu đồng/tháng

Hà Ánh
Hà Ánh
04/10/2025 18:13 GMT+7

Ngày hội việc làm Trường ĐH Bách khoa TP.HCM lần đầu tiên có 25 doanh nghiệp đến từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản) tham gia tuyển dụng trực tiếp sinh viên. Các kỹ sư được tuyển dụng làm việc tại Nhật với mức lương khởi điểm trung bình trong khoảng 35-45 triệu đồng/tháng.

Lần đầu tiên 25 doanh nghiệp từ Nhật Bản sang Bách khoa tuyển dụng sinh viên - Ảnh 1.

Doanh nghiệp từ Nhật Bản tham gia ngày hội việc làm Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tìm kỹ sư sang Nhật làm việc

ảnh: N.Q

Ngành nào doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất?

Sáng nay (4.10), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2025. Đáng chú ý, lần đầu tiên có các doanh nghiệp từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản) sang tham dự ngày hội, trực tiếp phỏng vấn sinh viên.

Tại đây, hơn 140 doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia giới thiệu gần 2.300 vị trí việc làm cho sinh viên trường. Các vị trí tuyển dụng được ghi nhận gồm: kỹ sư thiết kế phần mềm, phần cứng, khoa học máy tính cho đến kỹ sư công nghiệp, cơ khí-điện/điện tử-tự động hóa, năng lượng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật...

Trong đó, khối ngành cơ khí, điện-điện tử, hóa học, máy tính đang có số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng nhiều nhất. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 100 vị trí việc làm tại mỗi đơn vị như: Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Masan, Công ty TNHH MiTek Việt Nam, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, LG Innotek Việt Nam Hải Phòng, LG Display Việt Nam Hải Phòng…

Thông tin phân tích dữ liệu của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho thấy trong số 36 ngành nghề doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng năm nay, dẫn đầu là lĩnh vực cơ khí.

Lần đầu tiên 25 doanh nghiệp từ Nhật Bản sang Bách khoa tuyển dụng sinh viên - Ảnh 2.

Thống kê nhu cầu ngành nghề các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ ngày hội

nguồn: Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

3 nhóm ngành doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm ứng viên

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên có 25 doanh nghiệp từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản) sang tham dự ngày hội, trực tiếp phỏng vấn và chia sẻ các chương trình thu hút lao động tới sinh viên. Các doanh nghiệp của tỉnh Hyogo hoạt động trong các lĩnh vực như: xây dựng, thiết kế cơ khí, công nghệ thông tin, sản xuất thép và máy móc, sản xuất các sản phẩm dập kim loại… Thống kê từ ngày hội cho thấy, các doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng 45 vị trí gồm các ngành nghề: công nghệ thông tin, điện-điện tử và xây dựng. Các vị trí làm việc tại Nhật với mức lương khởi điểm trung bình từ 200.000-250.000 yên (tương đương khoảng trên 35-gần 45 triệu đồng/tháng).

Thạc sĩ Đào Vũ Hoàng Nam, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng ban tổ chức ngày hội, cho biết các ngày hội việc làm trước đây, doanh nghiệp nước ngoài tham gia khá nhiều nhưng chủ yếu là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam. Năm nay, lần đầu tiên các doanh nghiệp từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản) sang Việt Nam tham gia ngày hội, trực tiếp tuyển dụng sinh viên sang Nhật làm việc.

Ông Shiomi Akihiro, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Việc làm và Quan hệ quốc tế tỉnh Hyogo (Nhật Bản), cho biết tỉnh Hyogo có quy định đánh giá nhằm đảm bảo các doanh nghiệp của tỉnh đủ điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài, bao gồm các yếu tố về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, đời sống sinh hoạt... Các doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm lần này đều đáp ứng các tiêu chí.

"Việc phỏng vấn các ứng viên tại ngày hội cũng là cơ sở để họ đánh giá mức độ ưu tiên lựa chọn làm việc tại Nhật Bản so với các quốc gia khác, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người học, các ngành nghề được ưa chuộng để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp", ông Shiomi Akihiro chia sẻ thêm.

Tin liên quan

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt hàng tuyển sinh 300 chỉ tiêu ngành kỹ thuật

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt hàng tuyển sinh 300 chỉ tiêu ngành kỹ thuật

Hai nghiệp đoàn chuyên về tuyển dụng nhân sự của Nhật Bản vừa ký hợp đồng với một trường đại học của Việt Nam đào tạo 300 chỉ tiêu ngành kỹ thuật .

Khám phá thêm chủ đề

tuyển dụng doanh nghiệp nhật bản Bách khoa ĐH Bách khoa Tp.HCM việc làm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận