Nhiều gia đình đua nhau làm mới không gian sống ‘đối phó’ mùa hè oi bức

Bên cạnh đó, việc đầu tư một chiếc điều hòa chuẩn Nhật cũng là sự lựa chọn thông minh của nhiều gia đình, mang lại trải nghiệm mát lành cho cả nhà.

Giải pháp mát lành bảo vệ sức khỏe mùa hè

‎Mùa hè nóng bức, ngột ngạt điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, vi rút phát triển và sinh sôi một cách mạnh mẽ. Do vậy, những thành viên có sức đề kháng yếu trong gia đình như người cao tuổi, trẻ nhỏ và mẹ bầu rất dễ mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, đặc biệt là khi dịch bệnh đang có dấu hiệu quay trở lại và phức tạp hơn.

Gia đình anh Minh (Hà Nội) chia sẻ căn nhà của gia đình anh ở ngay mặt đường lớn, việc tiếp xúc với khói bụi và ô nhiễm là không thể tránh khỏi. Lo ngại đến sức khỏe của cả nhà, anh Minh đã mạnh tay thiết kế không gian phòng khách theo phong cách tối giản kiểu Nhật, hạn chế các món đồ nội thất tích bụi, tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư thêm cho gia đình một chiếc điều hòa từ thương hiệu Sharp Nhật Bản tích hợp công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster Ion độc quyền, tiêu diệt đến 99.9% vi rút, vi khuẩn, bụi bẩn và nấm mốc. Được biết, công nghệ độc quyền này cũng được chứng minh ức chế 99.3% biến chủng SARS-COV-2 Omicron BA.1 có trong không khí chỉ sau 15 phút tiếp xúc. Công nghệ Plasmacluster Ion tạo và phân tán các ion dương và âm tương tự như trong tự nhiên. Sau khi làm sạch không khí, các ion chuyển thành các phân tử nước, nhờ vậy mà không khí trong nhà không bị khô mặt dù sử dụng điều hòa cả ngày dài. Từ ngày sắm chiếc điều hòa diệt khuẩn này, anh Minh cảm thấy an tâm hơn khi gia đình luôn được tận hưởng không gian mát lành, sạch khuẩn ngay cả giữa mùa hè oi bức.

Công nghệ Plasmacluster Ion độc quyền tiêu diệt 99.9% vi rút, vi khuẩn, nấm mốc và bụi bẩn trong không khí

Cũng như gia đình anh Minh, chị Hà sinh sống tại quận 07 TP (Hồ Chí Minh) cũng lên kế hoạch làm mới không gian sống mùa hè để hạn chế các tác động của khí hậu nóng bức, ô nhiễm bên ngoài. Bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, chị Hà còn sắm về bộ đôi điều hòa diệt khuẩn và máy lọc khí và tạo ẩm Sharp là lựa chọn của chị để mang lại bầu không khí lý tưởng cho tổ ấm. Nhờ công nghệ diệt khuẩn Plasmacluster Ion ức chế vi khuẩn, vi rút mang lại không gian sống trong lành giúp chị luôn cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái mỗi khi trở về nhà.



Bộ đôi điều hòa diệt khuẩn và máy lọc khí Sharp Nhật Bản mang khí sạch tự nhiên đến gia đình

Mát lạnh tối ưu, tiết kiệm điện hiệu quả

Ngoài vấn đề sức khỏe trong mùa hè, nhu cầu làm mát không gian cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm. Đặc biệt trong mùa hè năm nay, khi nhiệt độ được dự báo có thể chạm đỉnh cao hơn so với mùa hè những năm trước.

Để làm mát không gian ngôi nhà, nhiều gia đình áp dụng giải pháp thay thế các chất liệu nội thất thoáng mát hơn như mành tre, lót sàn gỗ sáng,…Đầu tư dòng điều hòa tiêu chuẩn Sharp có khả năng làm mát tức thì cho gia đình ngày hè là lựa chọn của anh Quân tại Đà Nẵng. Anh chia sẻ: "Quả là không sai khi rinh chiếc điều hòa Nhật này về nhà. Sau cả ngày dài làm việc bên ngoài đầy nóng bức, về nhà chỉ cần bật điều hòa lên, chưa đầy 5 phút là đã giảm ngay 5 độ mát mẻ cực kỳ." Anh Quân còn cho biết thêm ngoài tính năng làm lạnh nhanh Super Jet, điều hòa còn có công nghệ J-Tech Inverter độc quyền từ thương hiệu Sharp Nhật Bản và chế độ Eco giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ lên đến 65%, nhờ vậy mà anh không lo lắng về chi phí điện tăng vọt nữa.

Điều hòa Sharp tiết kiệm điện đến 65% giúp giảm nỗi lo "hao ví" mùa hè

Bên cạnh dòng điều hòa diệt khuẩn, Sharp còn có dòng điều hòa tiêu chuẩn đáp ứng tối đa nhu cầu làm mát của người dùng trong suốt mùa hè. Trước nhiệt độ Sài Gòn ngày càng tăng cao, chị Nhi đã quyết định lắp một chiếc điều hòa tiêu chuẩn cho phòng sinh hoạt chung của gia đình. Chị chia sẻ đây không chỉ là nơi cả nhà quây quần mà còn là không gian thư giãn, làm việc của các thành viên. Do đó, một chiếc điều hòa làm lạnh nhanh lại có thể điều chỉnh linh hoạt mỗi 0.5 độ C cùng luồng gió Coanda thổi xa đến 15m sẽ giúp làm mát bao quát cả căn phòng, để mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy dễ chịu. Nhờ vậy mà cả nhà chị có thêm năng lượng "chiến đấu" với mùa hè oi bức. Bên cạnh đó, chị Nhi cũng an tâm trải nghiệm khi điều hòa Sharp còn cam kết độ bền ổn định khi có đến 7 tính năng bảo vệ chuẩn chất lượng Nhật.



An tâm trải nghiệm với 07 tính năng bảo vệ chuẩn Nhật

Muôn vàn cách tránh nóng mát lành, nhưng có thể nói, lựa chọn một chiếc điều hòa chuẩn Nhật chính là xu hướng được ưa chuộng hiện nay để nhanh chóng đem đến bầu không khí chất lượng và thêm tận hưởng trong không gian sống gia đình.



Đa dạng các dòng điều hòa Sharp phù hợp với nhu cầu của gia đình

