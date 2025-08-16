Nhiều giải pháp bứt phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Quới

Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết

Xã Phú Quới mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới và Thạnh Quới. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự ực, tự cường nỗ lực thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ông Đặng Hữu Dứt, Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới, phát biểu tại đại hội ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo các trục sản phẩm chủ lực, xác định không gian vùng cụ thể để phát huy tối đa lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây màu xuống ruộng; áp dụng công nghệ cao theo hướng đa dạng sản phẩm và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; chủ động liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm, hiện còn 72 hộ nghèo (chiếm 0,64%) và 157 hộ cận nghèo (chiếm 1,37%). Công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm.

Đại hội biểu quyết thông qua các quy chế và nội quy của đại hội ẢNH: NAM LONG

Đảng bộ xã Phú Quới thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 160 đảng viên (vượt 16,8% so với chỉ tiêu); lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính và xây dựng hệ thống chính trị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt kết quả tích cực. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức thực hiện đúng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Ông Đặng Hữu Dứt, Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới, cho biết nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ xã sẽ tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tạo mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và phấn đấu thực hiện xã Phú Quới đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh phiên thứ 1 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Quới lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: NAM LONG

"Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trên các lĩnh vực; Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; Giữ vững quốc phòng, an ninh; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân", ông Đặng Hữu Dứt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới cũng cho biết, toàn Đảng bộ sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá, gồm: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ nâng cao thu nhập Nhân dân; Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao; Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã Phú Quới ẢNH: NAM LONG

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Quới sẽ trình đại hội biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ mới như: Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng bình quân hàng năm 1.2%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 19%; Thu ngân sách xã tăng bình quân hàng năm 10%; Thu nhập bình quân đầu người/năm là 105 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hàng năm là 0,5%; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu hàng năm...