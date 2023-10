Nhiều giải thưởng hấp dẫn từ giải Tiền Phong Golf Championship

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16.11.1953 - 16.11.2023), đồng thời hướng tới mục tiêu quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Tiền Phong Golf Championship 2023 sẽ diễn ra vào ngày 4.11.

Giải Tiền Phong Golf Championship là sự kiện thể thao thường niên do Báo Tiền Phong tổ chức. Năm nay, ở giải đấu được diễn ra tại BRG Kings Island Golf Resort, hai VĐV đầu tiên đạt HIO (Hole in one) sẽ nhận được 2 chiếc Volvo XC60 Ultimate và Volvo S90 Ultimate với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4,64 tỉ đồng.



Những thử thách đang chờ đón các golfer tại giải Tiền Phong Golf Championship BTC

“Rất nhiều golfer trẻ đã trưởng thành từ Tiền Phong Golf Championship, sau đó ghi dấu ấn ở SEA Games 32 và ASIAD 19. Điều này cho thấy chất lượng của giải đấu và giá trị trong việc góp phần nâng tầm golf Việt. Bên cạnh đó, giải đấu cũng cung cấp nền tảng, nuôi dưỡng các tài năng và quảng bá bộ môn này.

Buổi họp báo giải Tiền Phong Golf Championship BTC

Đồng hành với giải đấu là niềm tự hào to lớn với chúng tôi, và chắc chắn, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của BRG Kings' Island Golf Resort”, ông Evans Caroll Mahoney - Phó giám đốc Khối Phát triển kinh doanh Golf - Tập đoàn BRG chia sẻ.

Golfer Anh Minh đang là đương kim vô địch của giải BTC

Trong mùa thứ bảy, Tiền Phong Golf Championship 2023 quy tụ khoảng 150 golfer, trong đó có những golfer tài năng hàng đầu Việt Nam. Giải diễn ra trong một ngày (4.11) trên sân Kings Course và Mountainview thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây cũng là mùa giải thứ bảy liên tiếp BRG Group đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức giải đấu ý nghĩa này.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (bìa phải) tham dự họp báo BTC

Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993, thường do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là Chủ tịch Hội đồng điều hành, Báo Tiền Phong là cơ quan thường trực. Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam giúp T.Ư Đoàn tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3) hằng năm.