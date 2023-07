Nhiều hãng công nghệ đồng ý kiểm soát rủi ro từ AI

Các công ty AI lớn tại Mỹ gồm Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft và OpenAI công bố cam kết cho phép các chuyên gia nội bộ và bên ngoài thử nghiệm trước khi đưa ra các sản phẩm, chia sẻ dữ liệu về kiểm soát rủi ro của AI với chính phủ, giới nghiên cứu và người dân.



Tổng thống Biden phát biểu trước lãnh đạo các hãng công nghệ lớn tại Nhà Trắng ngày 21.7 AFP

Ngoài ra, 7 công ty còn cam kết sẽ có cách đánh dấu kỹ thuật số để phân biệt nội dung được tạo ra bởi các sản phẩm AI, nghiên cứu về những vấn đề như nguy cơ thiên vị, kỳ thị và xâm phạm quyền riêng tư. Những lo ngại về AI chủ yếu liên quan nguy cơ tạo thông tin sai lệch, gây bất ổn xã hội và thậm chí đe dọa sự tồn tại của nhân loại, dù một số chuyên gia cho rằng đó là sự lo lắng quá mức.

Trước cuộc gặp tại Nhà Trắng với lãnh đạo các công ty, Tổng thống Biden có bài phát biểu nhằm nêu bật những hứa hẹn cũng như nguy cơ của AI đối với xã hội. "Trí tuệ nhân tạo có thể gây rủi ro lớn đối với xã hội, nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta, nhưng nó cũng hứa hẹn những cơ hội đáng kinh ngạc", ông phát biểu.

Tổng thống Mỹ cho biết lãnh đạo các hãng công nghệ lớn đã nhấn mạnh trách nhiệm đối với AI và đảm bảo sản phẩm của họ là an toàn. Những biện pháp liên quan AI được các công ty tự nguyện tuân thủ, trong động thái được Nhà Trắng mô tả là cam kết về "những gì các công ty đang thực hiện và nâng cao tiêu chuẩn về an toàn, an ninh và lòng tin đối với AI". Tuy nhiên, ông Biden cho rằng vẫn cần thêm các biện pháp như quy định nhằm đảm bảo tính an toàn của AI.