Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh đi thi

Giúp học sinh huyện đảo vào đất liền dự thi

Trước đó, chiều 25.6, lực lượng tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi đã đưa 144 thí sinh ở huyện đảo Kiên Hải vào đất liền để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.Rạch Giá (Kiên Giang). Chương trình do Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Kiên Hải và Huyện đoàn Kiên Hải thực hiện. Ngoài việc triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi, Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang còn tổ chức mô hình đội xe công an tình nguyện hỗ trợ đưa đón các thí sinh ở đảo trong những ngày đi thi tại Rạch Giá được thuận lợi, an toàn. Đến 16 giờ cùng ngày, 144 thí sinh thuộc huyện đảo Kiên Hải đã có mặt tại TP.Rạch Giá để ổn định nơi ăn nghỉ, ổn định tâm lý tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.