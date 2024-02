Nhiều hoạt động ý nghĩa trong lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024

Sáng 25.2, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, dẫn đầu và Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đến các địa phương ở H.Nghi Lộc (Nghệ An) để thực hiện các chương trình hưởng ứng khởi động Tháng Thanh Niên năm 2024.



Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn công tác viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Phong Sắc K.HOAN

Đoàn đã đến thắp hương, viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Phong Sắc tại xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc. Liệt sĩ Nguyễn Phong Sắc sinh năm 1902 tại Hà Đông (nay là Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên là Kỳ bộ Bắc Kỳ, Bí thư Tỉnh bộ Hà Nội, Bí thư xứ ủy Trung Kỳ, trực tiếp chỉ đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Ông bị địch bắt và xử tử năm 1931 tại đồn Song Lộc, xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến xã Nghi Tiến, H.Nghi Lộc bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" cho chính quyền và người dân của xã. Công trình đèn chiếu sáng này được lắp đặt trên trục đường chính của xã, dài 1,5 km với kinh phí 125 triệu đồng.

Bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" cho người dân xã Nghi Tiến K.HOAN

Cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tập huấn phân loại rác thải tại nguồn cho người dân xã Nghi Tiến. Chương trình nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, kiến thức về vệ sinh môi trường, thay đổi hành vi, ý thức thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi trường ngay từ hộ gia đình. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng người dân 10 thùng chứa rác thải trị giá 35 triệu đồng.

Đoàn công tác và thanh niên địa phương tham gia trồng cây phi lao phòng hộ ven biển PHẠM ĐỨC

Cũng tại H.Nghi Lộc, đoàn công tác của T.Ư Đoàn cùng với hàng trăm đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia chương trình "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" và tiến hành trồng bổ sung hơn 10.000 cây phi lao tại rừng phòng hộ ven biển ở địa phương này.