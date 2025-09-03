Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nhiều học sinh, sinh viên được chi trả BHYT hàng trăm triệu đồng

Thu Hằng
Thu Hằng
03/09/2025 17:39 GMT+7

7 tháng đầu năm 2025, cả nước có trên 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó có nhiều học sinh, sinh viên được chi trả hàng trăm triệu đến 1 tỉ đồng.

Ngày 3.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 7, cả nước có trên 4,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT với số tiền được quỹ BHYT chi trả gần 1.770 tỉ đồng. Trong đó, có 20 trường hợp đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn từ 200 triệu đến gần 1 tỉ đồng.

Học sinh , sinh viên được chi trả BHYT hàng triệu đồng cho điều trị sức khỏe - Ảnh 1.

Cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT

ẢNH: THÚY HẰNG

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân có mã thẻ HS40101299XXXXX (P.Đống Đa, Hà Nội) không may mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi và tổn thương cơ thể được quỹ BHYT chi trả hơn 967 triệu đồng.

Bệnh nhân mã thẻ HS47979326XXXXX (P.Bình Thới, TPHCM) bị nhiễm trùng đường hô hấp, bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 473 triệu đồng.

Bệnh nhân mã thẻ HS43636202XXXXX (P.Hưng Lộc, tỉnh Ninh Bình) bị bệnh U lympho, hội chứng động kinh và bệnh bạch cầu tủy được quỹ BHYT chi trả hơn 452 triệu đồng…

Ngoài ra, có nhiều trường hợp các em học sinh trên cả nước không may mắc các bệnh nặng như: nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp… với mức chi phí khám chữa bệnh cao đều đã được quỹ BHYT chi trả trong quá trình điều trị.

Thực tế trong nhiều năm qua cho thấy, nhờ tham gia BHYT, học sinh, sinh viên không may bị ốm đau đều được điều trị, chăm sóc tốt tại các cơ sở y tế, với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Đặc biệt, với những người bị bệnh nan y, mãn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt, chi phí lớn, quỹ BHYT đã giảm bớt gánh nặng cho gia đình của học sinh, sinh viên.

Thống kê cho thấy, năm học 2024 - 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 2.075 tỉ đồng cho 4,3 triệu lượt HSSV khám, chữa bệnh, tăng lần lượt 17% và 7,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188, trong đó quy định mức đóng BHYT mới cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Nhờ đó mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, tiết kiệm thêm 252.720 đồng/năm so với năm học trước.

Trong năm học mới, có hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa mức đóng BHYT.

