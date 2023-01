Nhiều khả năng sẽ không có máy chơi game Nintendo mới trong năm 2023

Theo VGC, một nhà phân tích đã dự đoán rằng sẽ không có máy chơi game Nintendo thế hệ tiếp theo trong năm nay, thay vào đó gợi ý rằng thiết bị sẽ ra mắt vào năm 2024.

Theo đó, trong cuộc trò chuyện với GamesIndustry.biz về dự đoán cho năm sắp tới của trò chơi điện tử, Piers Harding-Rolls, giám đốc nghiên cứu tại Ampere Analysis đã dự đoán rằng máy chơi game console tiếp theo của Nintendo sẽ không xuất hiện trong năm nay.

Đồng thời ông cũng cho biết rằng rất mong đợi tựa game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sẽ được bán trên thật nhiều máy Switch.





Mặc dù Nintendo vẫn chưa công bố kế hoạch của hãng đối với phần cứng kế nhiệm cho Switch, nhưng đã có nhiều đồn đoán xung quanh kế hoạch của Nintendo về việc sản xuất máy chơi game tiếp theo kể từ khi Switch ra mắt vào năm 2017.

Nintendo Switch hiện chưa có bản sửa đổi quan trọng nào kể từ khi ra mắt, nhưng công ty cũng đã phát hành hai phiên bản vật lý khác của máy là Nintendo Switch Lite và Nintendo Switch OLED.