Nhiều khả năng xuất hiện những cặp 'tử thần' ở vòng play-off khu vực TP.HCM

Hấp dẫn, gay cấn vòng play-off, khả năng có ít nhất 3 cặp nóng bỏng

Sau khi kết thúc 51 trận vòng đấu nhóm khu vực TP.HCM (từ 9.1 đến 22.1), đã xác định 11 cái tên lọt vào tranh play-off. Đó là 9 đội đầu 9 nhóm gồm Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng với 2 đội nhì nhóm có thành tích tốt nhất là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại. 2 đội nhì nhóm này sau khi cùng bỏ kết quả với đội xếp thứ 4 trong từng nhóm để so sánh giữa 9 đội nhì nhóm với nhau thì có cùng 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại lần lượt là +4 và +2, vượt hơn các đội nhì nhóm khác nên giành suất vào play-off.

Đội Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM (áo đỏ) từng giành hạng ba giải mùa 3 năm 2025 vẫn còn rất sung sức ẢNH: NHẬT THỊNH

11 đội này sẽ cùng đội nhì khu vực Tây Nam bộ là Trường ĐH Trà Vinh sẽ bốc thăm theo các nguyên tắc và thể thức do VFF quy định để chọn ra 6 cặp đấu. Rất thú vị khi trong 12 cái tên này có đến 8 đội từng dự vòng chung kết mùa 3 là Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và ĐH Trà Vinh, cho thấy đây sẽ là vòng play-off cực kỳ nóng bỏng. Đó là chưa kể 4 đội còn lại, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM từng là nhà vô địch mùa 2 năm 2024, Trường ĐH Văn Lang từng vào tứ kết mùa 1, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từng vào play-off mùa 2 và Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại là đội đã chơi rất nổi bật ở vòng đấu nhóm, với lực lượng cổ động viên mỗi trận đều trên dưới 500 người.

2 đội Trường ĐH Văn Hiến (áo đỏ) và Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại đều có mặt ở vòng play-off ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo nguyên tắc do VFF đưa ra theo mã số đã định sẵn (xem sơ đồ) thì đội nhì khu vực Tây Nam bộ là ĐH Trà Vinh do di chuyển xa nên sẽ được đá trận play-off cuối cùng, mặc nhiên mang mã số 12. Việc bốc thăm sẽ tuần tự cho 2 đội nhì nhóm là Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại vào các mã số đứng sau là 2, 4, 6, 8, 10. Sau đó sẽ bốc ngẫu nhiên cho 9 đội xếp thứ nhất các nhóm vào các mã số tương ứng. Một nguyên tắc khác mà VFF đưa ra là đội xếp thứ nhất và thứ nhì ở vòng đấu nhóm sẽ không gặp lại nhau ở vòng play-off nếu bốc trúng. Nghĩa là đội Trường ĐH Văn Hiến sẽ không gặp lại đội Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại và đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ không gặp lại đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Pha nỗ lực cứu thua ở các trận đấu gay cấn trên sân Tao Đàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Với cách thức này sẽ có ít nhất 3 cặp đấu là đội nhất nhóm gặp đội nhì (ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM và Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại), còn lại là 3 cặp giữa các đội nhất nhóm với nhau. Căn cứ những gì đã xảy ra ở vòng đấu nhóm thì bất cứ đội nhất nhóm nào gặp nhau cũng đều là "tử thần", còn nếu gặp đội nhì trên lý thuyết có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng chưa hẳn đã ưu thế bởi trong bóng đá không thể nói trước điều gì.

Đội xếp thứ nhì nhóm tâm lý thoải mái, không bị nhiều áp lực hoàn toàn có thể gây sốc. Hơn nữa vào đến vòng play-off thì tất cả các đội đều ngang tầm nhau, nhiều khi kết quả chỉ định đoạt trong tích tắc. Điều lệ quy định nếu vòng play-off các đội hòa nhau sẽ tiến hành thi đá luân lưu 11m để quyết định đội vào vòng chung kết. Thế nên cầm chân nhau trong 80 phút giữa các đội ngang bằng nhau là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trường ĐH Quy Nhơn chưa để lọt lưới bàn nào ở vòng đấu nhóm ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cặp đấu nếu bốc thăm phải sẽ hứa hẹn rất nóng bỏng là Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Trường ĐH Văn Lang hay Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Sở dĩ phải nhắc 2 cặp này đầu tiên vì họ đã từng chạm trán nhau ở vòng play-off mùa 2 năm 2024 và mùa 3 năm 2025. Khi đó Trường ĐH Văn Lang vượt qua Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) 3-1 và Trường ĐH Công nghiệp TPHCM thắng Trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM trên chấm luân lưu 11m. Vì vậy nếu gặp lại nhau giữa các đội này sẽ là cuộc tái đấu thú vị. Một cặp khác cũng từng gặp play-off mùa 2 là Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sự chênh lệch khi đó với tỷ số 4-1 nếu gặp lại lần này cũng rất khó cho đội của HLV Phạm Hà Minh "đòi nợ".

2 đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (áo trắng) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đều có mặt ở vòng play-off ẢNH: NHẬT THỊNH

Không loại trừ khả năng sẽ có những trận play-off được mong đợi như đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai - Trường ĐH Văn Lang hay Trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM - Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đội bóng của HLV Lê Hữu Phát từng "cầm vàng để vàng rơi" khi thua Trường ĐH Văn Lang ở trận quyết định giải Bộ Giáo dục Đào tạo, nên nếu gặp lại chắc sẽ hấp dẫn. Còn đội của HLV Phạm Thái Vinh từng thắng dễ đội của HLV Nguyễn Đình Long 2 năm trước, nhưng nếu gặp nhau gió có thể "đổi chiều". Ngoài ra duyên nợ cũng có thể mang lại những trận mà các đội từng gặp nhau ở vòng chung kết giải mùa 3 như giữa 3 đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hay Trường ĐH Quy Nhơn gặp ĐH Trà Vinh. Những cuộc gặp nhau trở lại này nếu có sẽ rất thú vị.

Sẽ còn động tác thú vị này từ đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM? ẢNH: NHẬT THỊNH

Hấp dẫn nhất nếu bốc thăm xảy ra giữa Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai hay Trường ĐH Văn Lang - Trường ĐH Tôn Đức Thắng hoặc Trường ĐH Công nghệ TP.HCM- Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, đó sẽ là những trận hứa hẹn sẽ nhiều kịch tính, bất ngờ. Tất cả sẽ được quyết định trong cuộc bốc thăm lúc 14 giờ ngày 23.1 để chọn ra 6 đội thắng trong 3 ngày thi đấu từ 25 đến 27.1 tham dự vòng chung kết.