Nhiều khoản thu thuế bất động sản, ô tô, chứng khoán… suy giảm

Trong nước, GDP quý 1/2023 ước chỉ tăng 3,32% so với cùng kỳ, gần như thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh 2 tháng liên tiếp. Doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới giảm 2% về số DN, giảm 34,1% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước…

Tất cả những yếu tố trên đã tác động đến thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý đạt 430.535 tỉ đồng, bằng 31,4% dự toán, bằng 105,5% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, thu dầu thô ước đạt 15.883 tỉ đồng (bằng 37,8% dự toán, bằng 90,8% so cùng kỳ), thu nội địa ước đạt 414.653 tỉ đồng (bằng 31,1% dự toán, bằng 106,1% so cùng kỳ). Nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022 nộp trong năm 2023 thì thu nội địa quý 1 của toàn quốc chỉ bằng 19,1% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ.

Nhiều khoản thu trọng yếu đều thấp hơn cùng kỳ năm trước như thuế giá trị gia tăng bằng 95,5%, thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 92,9%, thuế thu nhập cá nhân bằng 97,3%… Mức giảm thu diễn ra ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại nhiều địa phương như bất động sản bằng 54,9%; ô tô bằng 73%; chứng khoán bằng 42,6%; dầu khí bằng 88,1% so cùng kỳ…