Nhiều khu vực ở TP.HCM cúp nước đêm 11.4 do sự cố đường ống

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết sẽ tạm ngưng cấp nước từ đêm 11.4 đến rạng sáng 12.4 để hỗ trợ khắc phục sự cố rò rỉ tại khu vực tê trụ phòng cháy chữa cháy D1050x150 trên tuyến ống cấp nước D1050, trước số 282 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Theo thông báo, thời gian dự kiến khắc phục sự cố từ 23 giờ ngày 11.4 - 5 giờ ngày 12.4. Trong thời gian này, một số khu vực sẽ cúp nước hoặc nước yếu do ảnh hưởng từ quá trình sửa chữa trên tuyến ống chính.

Nguyên nhân sự cố được xác định là trong quá trình đào thăm dò tuyến ống cấp nước D1050 để đấu nối, di dời trụ phòng cháy chữa cháy D150, đơn vị thi công là Công ty CPCT Giao thông Sài Gòn đã làm rò rỉ khu vực tê trụ PCCC D1050x150 tại giao lộ Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám. SAWACO sau đó triển khai hỗ trợ khắc phục, dẫn đến việc phải ngưng cấp nước khẩn cấp.

SAWACO thông báo một số khu vực tại TP.HCM bị cúp nước, nước yếu đêm 11.4 do sự cố đường ống ẢNH: SAWACO CUNG CẤP

Các khu vực bị ảnh hưởng thuộc nhiều đơn vị cấp nước. Cụ thể, tại khu vực do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành quản lý, sẽ cúp nước ở các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc.

Tại khu vực do Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân quản lý, sẽ cúp nước ở toàn bộ các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (trừ phường 14 cũ), Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới và Minh Phụng.

Trong khi đó, khu vực do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định quản lý sẽ cúp nước tại phường Nhiêu Lộc, còn phường Phú Nhuận có thể xảy ra tình trạng nước yếu. Với khu vực do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý, các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú và Long Bình sẽ bị nước yếu.

SAWACO cho biết do đặc thù mạng lưới cấp nước, một số khu vực ở xa nguồn có thể phục hồi chậm hơn mốc thời gian dự kiến. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị điều tiết mạng lưới để hạn chế tối đa phạm vi ảnh hưởng, đồng thời tăng cường tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu trong suốt thời gian sửa chữa.

Đơn vị này cũng khuyến cáo người dân, cơ quan, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng chủ động dự trữ nước sạch để sử dụng.