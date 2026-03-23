Nhiều lãnh đạo đại học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chi tiết 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào chiều 21.3. Trong danh sách này, có nhiều người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đáng chú ý là giám đốc ĐH và học viện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường ĐH.

PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS-TS Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Huấn tốt nghiệp ĐH chuyên ngành lịch sử, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, tiến sĩ ngành sử học chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê quán Quảng Ngãi. Bà hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bà tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hóa học, thạc sĩ hóa phân tích, tiến sĩ dược học.

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng sinh năm 1967, quê quán Gia Lai. Ông hiện là Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bungari TP.Hà Nội, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thắng tốt nghiệp ĐH ngành khoa học máy tính, tiến sĩ khoa học máy tính.

GS-TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS-TS Nguyễn Thị Lan sinh năm 1974, quê quán TP.Hà Nội. Bà hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa Thú y; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và đổi mới sáng tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bà Lan tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thú y, tiến sĩ ngành thú y.

PGS-TS Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng

PGS-TS Bùi Xuân Hải sinh năm 1972, quê quán TP.Hà Nội. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng.

Ông Hải tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.

GS-TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ

GS-TS Nguyễn Thanh Phương sinh năm 1965, quê quán Vĩnh Long. Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ; Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành chăn nuôi-thú y-thủy sản; Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ.

Ông Phương tốt nghiệp ĐH chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, tiến sĩ thủy sản. Ông từng là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

PGS-TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)

PGS-TS Võ Thanh Tùng sinh năm 1979, quê quán Quảng Trị. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế).

Ông Tùng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành vật lý chất rắn, tiến sĩ chuyên ngành vật lý chất rắn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1984, quê quán Thanh Hóa. Ông Ngọc hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt.

Ông Ngọc tốt nghiệp ĐH chuyên ngành sinh học, tiến sĩ khoa học sự sống.

Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật Hà Nội

Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê quán Phú Thọ. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các trường ĐH-CĐ Hà Nội; Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ông Hùng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật quốc tế, tiến sĩ luật.

PGS-TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

PGS-TS Nguyễn Đào Tùng sinh năm 1975, quê quán TP.Hà Nội. Ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Tùng tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế.

PGS-TS Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân



PGS-TS Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1977, quê quán Hà Tĩnh. Ông hiện là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, đại tá, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Ông Kiên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điều tra tội phạm, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật.

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường ĐH Đồng Nai

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn sinh năm 1981, quê quán Phú Thọ. Ông hiện là Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành hoạt động cơ quan Trường ĐH Đồng Nai.

Ông Tuấn tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.