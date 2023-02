Nhiều loại trái cây giá siêu rẻ, dân TP.HCM lại chung tay 'giải cứu'

Xung quanh các chợ truyền thống ở TP.HCM những chiếc xe kéo, xe đẩy chở trái cây bán dạo với giá siêu rẻ, chỉ bằng 1/3 so với trước Tết Nguyên đán. Cụ thể, cam sành có giá 8.000 - 10.000 đồng/kg, mận An Phước có giá 8.000 đồng/kg, dưa hấu Long An, xoài Đài Loan, ổi cũng chỉ 10.000 đồng/kg, dừa xiêm Bến Tre 15.000 đồng/2 trái… Bên cạnh trái cây, nhiều loại rau củ như: dưa leo, bầu, bí, khổ qua… cũng có giá trong khoảng 10.000 đồng/kg.



Nhiều loại trái cây giá siêu rẻ tràn ngập đường phố CHÍ NHÂN

Trên đường Bà Hạt (Q.10), những chiếc xe bán cam sành thu hút rất đông khách mua. Bà Thu Hường, một khách hàng cho biết: "Ngày nào đi chợ cũng tranh thủ mua 2 - 3 ký cam về vắt nước cho cả nhà cùng uống. Tôi thấy cam rất tươi ngon và ngọt lại quá rẻ không mua cũng tiếc. Ở thành phố giá còn thấp vậy, không biết ở tại vườn như thế nào thôi ráng tiêu thụ được chút nào hay chút đó".

Còn ông Lê Văn Sáu, ngụ TP.Thủ Đức, cho biết: "Nhà tôi ở gần chợ đầu mối Thủ Đức, giá cam sành bán lẻ chỉ có 6.000 đồng/kg. Đâu chỉ nhà tôi ra sức tiêu thụ mà tuần trước tôi mới mua 50 kg gửi về miền Trung cho bà con. Tuy nhiên cũng không mua được nhiều hơn vì không có thời gian đi gửi và chi phí gửi cũng khá cao".

Nhiều người dân TP.HCM chung tay "giải cứu" trái cây CHÍ NHÂN

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một vựa thu mua trái cây ở Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết: Sau tết, nhiều loại trái cây vào mùa thu hoạch rộ lại không xuất khẩu được nên dội chợ giá rớt mạnh. Nhiều loại trái cây như mận, ổi, xoài ăn sống, cam sành chỉ còn trung bình từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Dội chợ, nên nhiều vựa không dám thu mua, khiến giá tại vườn càng giảm mạnh.