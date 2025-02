Nhiều lợi ích bất ngờ của hành lá

Nhờ giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất có lợi, hành lá có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường, giảm các dấu hiệu lão hóa và duy trì độ ẩm cần thiết.

Việc bổ sung hành lá vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da một cách hiệu quả và bền vững, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Giàu chất chống oxy hóa

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Food Measurement and Characterization, hành lá chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như axit phenolic, flavonoid và lưu huỳnh. Những hợp chất này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm và nhiều vấn đề da liễu khác.

Bằng cách trung hòa các gốc tự do, hành lá giúp duy trì tế bào da khỏe mạnh và ngăn ngừa căng thẳng oxy hóa. Ngoài ra, vitamin C và A trong hành lá cũng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và tái tạo tế bào, giúp làn da trông trẻ trung hơn, giảm thiểu nếp nhăn và vết chân chim.

Hành lá có nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da Ảnh: AI

Làm dịu da

Không chỉ giàu vitamin, hành lá còn chứa nhiều hợp chất chống viêm có lợi cho làn da, đặc biệt là hợp chất lưu huỳnh. Lưu huỳnh có tính kháng khuẩn và kháng viêm mạnh mẽ, giúp làm dịu tình trạng viêm nhiễm, mẩn đỏ và kích ứng da.

Đối với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn, hành lá có thể là một giải pháp tự nhiên giúp giảm tình trạng sưng viêm và ngăn ngừa mụn trứng cá.

Ngoài ra, lưu huỳnh còn giúp tăng cường sản xuất collagen, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của da và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cung cấp độ ẩm

Với hàm lượng nước cao, hành lá giúp bổ sung độ ẩm cho da từ bên trong, giữ cho làn da luôn căng mọng và mềm mại.

Khi làn da được cung cấp đủ nước, nó sẽ trở nên đàn hồi hơn, ít bị khô ráp và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn nhỏ.

Đặc biệt, với những người có làn da khô hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường hanh khô, việc bổ sung hành lá vào chế độ ăn có thể giúp cải thiện tình trạng mất nước của da, mang lại vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ hơn.

Giảm nếp nhăn

Nhờ khả năng dưỡng ẩm và tái tạo tế bào, hành lá còn giúp làm giảm sự xuất hiện của các vết nhăn và đường nhăn trên da.

Khi cơ thể có đủ vitamin C và collagen, làn da sẽ trở nên săn chắc và ít bị chùng nhão. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người ở độ tuổi trung niên, khi quá trình sản xuất collagen trong cơ thể bắt đầu chậm lại.

Giúp sẹo thâm

Ngoài những lợi ích kể trên, hành lá còn có tác dụng làm dịu làn da bị kích ứng và giúp làm lành các vết thương nhỏ trên da.

Theo bà Chanchal Sharma, chuyên gia da liễu tại Ấn Độ, nhờ đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, hành lá có thể hỗ trợ quá trình phục hồi da sau khi bị tổn thương do mụn, trầy xước hoặc các vấn đề da liễu khác.

Các dưỡng chất trong hành lá giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo da, đồng thời giảm nguy cơ để lại sẹo và vết thâm.