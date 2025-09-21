Nhiều lợi ích từ trà lá tía tô

Lá tía tô có vị thơm, tính ấm, đồng thời chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, chẳng hạn a xít béo omega-3 dạng ALA, polyphenol, flavonoid và các chất chống ô xy hóa mạnh khác, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Trà lá tía tô rất giàu chất chống ô xy hóa có lợi cho sức khỏe ẢNH: AI

Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Japanese Society of Food Chemistry, các nhà khoa học Nhật Bản dùng bột lá tía tô sấy bằng vi sóng dưới áp suất thấp. Sau đó, họ cho chuột mắc hội chứng chuyển hóa uống bột lá tía tô này trong 14 tuần. Kết quả cho thấy lượng mỡ trung tính, cholesterol toàn phần, huyết áp và chất ô xy hóa lipid trong máu của chuột đã giảm đáng kể.

Dùng lá tía tô hợp lý có thể phòng ngừa những bệnh sau:

Bệnh tim mạch

Với khả năng giảm cholesterol "xấu" LDL, giảm tổng cholesterol, mỡ trung tính và căng thẳng ô xy hóa, trà lá tía tô có thể giúp phòng ngừa bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. A xít béo omega-3 trong lá tía tô cũng góp phần giữ huyết áp ổn định, cải thiện tình trạng nội mô và chống viêm trong mạch máu.

Hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa gồm tập hợp các rối loạn như tăng mỡ máu, huyết áp cao, kháng insulin, thừa cân và béo phì. Nghiên cứu cũng cho thấy lá tía tô góp phần giảm huyết áp và các chỉ số cholesterol khác. Điều này cho thấy trà lá tía tô có thể phòng ngừa hội chứng chuyển hóa.

Viêm mạn tính và thoái hóa

Nhiều bệnh thoái hóa mạn tính như xơ vữa động mạch, bệnh Alzheimer, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đều có yếu tố viêm mạn tính và căng thẳng ô xy hóa. Lá tía tô với hoạt tính chống ô xy hóa, chống viêm sẽ giúp giảm thiểu tổn thương tế bào, giảm gốc tự do, đồng thời hỗ trợ bảo vệ mô ở gan, não, nội mạc mạch máu.

Để làm trà tía tô, mọi người có thể sử dụng lá tươi hay trà khô đều được. Nếu dùng lá tươi thì cần rửa sạch thật kỹ. Cho lá vào nước nóng khoảng 90-100°C rồi hãm trong 5-10 phút. Nếu muốn tăng cường các hợp chất hoạt tính thì hãy chọn lá tía tô tím thay vì tía tô xanh. Lá tím thường giàu chất chống ô xy hóa polyphenol hơn.

Thế mạnh của dùng lá tươi là trà tía tô có hương thơm tươi mát, tinh dầu còn nguyên. Thế nhưng, hàm lượng chống ô xy hóa polyphenol dễ bị loãng và thay đổi theo độ tươi của lá. Trong khi đó, dùng lá khô, thường là sấy nhẹ, phơi khô hoặc sấy dưới áp suất thấp, thì dưỡng chất trong lá cô đặc hơn, ổn định hơn, dễ bảo quản và thường có hàm lượng chất chống ô xy hóa polyphenol, flavonoid cao hơn khi dùng làm trà, theo Medical News Today.