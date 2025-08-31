Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhiều mặt hàng hải sản của Việt Nam nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu sang Mỹ

Quang Thuần
Quang Thuần
31/08/2025 10:54 GMT+7

Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) vừa công bố kết quả so sánh theo Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển năm 2025 và Việt Nam nằm trong danh sách bị hạn chế nhiều mặt hàng hải sản xuất khẩu vào Mỹ từ 1.1.2026.

Vì sao nhiều mặt hàng hải sản của Việt Nam bị cấm xuất khẩu sang Mỹ? - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng hải sản của Việt Nam như cá ngừ, cua, mực... bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1.1.2026 vì ngư cụ đánh bắt chưa đáp ứng yêu cầu bảo tồn của Mỹ

ẢNH: M.H

Theo kết quả đánh giá, so sánh được Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) công bố theo Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển năm 2025, có khoảng 240 nghề cá từ 46 quốc gia đã bị từ chối kết quả so sánh tương đương. Các quốc gia có ngành thủy sản bị từ chối kết quả tương dương (trong đó có Việt Nam) sẽ bị cấm nhập khẩu cá và sản phẩm cá từ các ngành thủy sản đó vào Mỹ kể từ ngày 1.1.2026.

Trước đó, vào tháng 3.2025, Mỹ từng đưa ra quyết định sơ bộ rằng các biện pháp bảo tồn động vật biển có vú của Việt Nam chưa đạt chuẩn đối với 12 phương thức khai thác, trong đó có lưới rê, lưới vây, lưới kéo và câu vàng. Những sản phẩm như cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh, cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc dưa, cá kiếm, mực, cá mú, cá thu, cá hồng và cua được cảnh báo sẽ gặp khó khăn khi vào thị trường này.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 31.8, đại diện truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Các mặt hàng hái sản có thể bị ảnh hưởng xuất khẩu sang Mỹ bởi quy định này gồm những mặt hàng chủ lực của Việt Nam như cá ngừ, cá mú, mực nang, cá nục, cua biển…, đặc biệt là cá heo được coi là có nguy cơ tuyệt chủng cao tại Việt Nam và việc sử dụng ngư cụ (lưới rê, lưới giăng…) có thể dẫn đến đánh bắt vượt giới hạn ngoài ý muốn.

Kết quả báo cáo của NOAA chỉ ra rằng, mặc dù Việt Nam đã có quy định cấm cố ý giết hại và đang thực hiện các chương trình giám sát như kiểm tra cảng, bắt buộc ghi nhật ký đánh bắt nhưng không phải tất cả các tàu cá đều được giám sát và không phải tất cả các tàu đều phải báo cáo việc đánh bắt ngoài ý muốn động vật có vú ở biển.

Theo VASEP, hiện nay, Bộ NN-MT đang làm việc với cơ quan chức năng Mỹ để trao đổi, thống nhất hướng xử lý. Sau khi có kết quả, VASEP sẽ cùng nhà chức trách hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ. Theo quy định, các nước bị đưa vào danh sách hạn chế nhập khẩu có thể nộp lại đơn xin kết quả so sánh cho các ngành thủy sản bị ảnh hưởng bất kỳ lúc nào sau ngày 1.1.2026.

Tin liên quan

Doanh nghiệp thuỷ sản lo chi phí đội thêm từ 3 tỉ -14 tỉ đồng

Doanh nghiệp thuỷ sản lo chi phí đội thêm từ 3 tỉ -14 tỉ đồng

Liên quan tới việc TP.HCM thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển , Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị UBND TP.HCM tham khảo ý kiến của các bộ ngành có liên quan, tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp .

Thủ tướng: 'Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp thuỷ sản"

Khám phá thêm chủ đề

Xuất khẩu thuỷ sản thi trường mỹ đánh bắt cá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận