Nhiều mặt hàng hải sản của Việt Nam nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu sang Mỹ

Nhiều mặt hàng hải sản của Việt Nam như cá ngừ, cua, mực... bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1.1.2026 vì ngư cụ đánh bắt chưa đáp ứng yêu cầu bảo tồn của Mỹ ẢNH: M.H

Theo kết quả đánh giá, so sánh được Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) công bố theo Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển năm 2025, có khoảng 240 nghề cá từ 46 quốc gia đã bị từ chối kết quả so sánh tương đương. Các quốc gia có ngành thủy sản bị từ chối kết quả tương dương (trong đó có Việt Nam) sẽ bị cấm nhập khẩu cá và sản phẩm cá từ các ngành thủy sản đó vào Mỹ kể từ ngày 1.1.2026.

Trước đó, vào tháng 3.2025, Mỹ từng đưa ra quyết định sơ bộ rằng các biện pháp bảo tồn động vật biển có vú của Việt Nam chưa đạt chuẩn đối với 12 phương thức khai thác, trong đó có lưới rê, lưới vây, lưới kéo và câu vàng. Những sản phẩm như cá ngừ mắt to, cá ngừ vây xanh, cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc dưa, cá kiếm, mực, cá mú, cá thu, cá hồng và cua được cảnh báo sẽ gặp khó khăn khi vào thị trường này.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 31.8, đại diện truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Các mặt hàng hái sản có thể bị ảnh hưởng xuất khẩu sang Mỹ bởi quy định này gồm những mặt hàng chủ lực của Việt Nam như cá ngừ, cá mú, mực nang, cá nục, cua biển…, đặc biệt là cá heo được coi là có nguy cơ tuyệt chủng cao tại Việt Nam và việc sử dụng ngư cụ (lưới rê, lưới giăng…) có thể dẫn đến đánh bắt vượt giới hạn ngoài ý muốn.

Kết quả báo cáo của NOAA chỉ ra rằng, mặc dù Việt Nam đã có quy định cấm cố ý giết hại và đang thực hiện các chương trình giám sát như kiểm tra cảng, bắt buộc ghi nhật ký đánh bắt nhưng không phải tất cả các tàu cá đều được giám sát và không phải tất cả các tàu đều phải báo cáo việc đánh bắt ngoài ý muốn động vật có vú ở biển.

Theo VASEP, hiện nay, Bộ NN-MT đang làm việc với cơ quan chức năng Mỹ để trao đổi, thống nhất hướng xử lý. Sau khi có kết quả, VASEP sẽ cùng nhà chức trách hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ. Theo quy định, các nước bị đưa vào danh sách hạn chế nhập khẩu có thể nộp lại đơn xin kết quả so sánh cho các ngành thủy sản bị ảnh hưởng bất kỳ lúc nào sau ngày 1.1.2026.