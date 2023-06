Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sẽ cán mốc tỉ USD

Xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá

Theo Bộ NN-PTNT, giá trị xuất khẩu rau quả của VN trong tháng 5 ước đạt 600 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2023 đạt 1,97 tỉ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến tháng 4, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về tiêu thụ hàng rau quả của VN với 58,7% thị phần, đạt giá trị 805 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh nhất 4 tháng đầu năm là Hà Lan, tăng hơn 72% so cùng kỳ.

Cả nước có gần 6.500 vùng trồng tại 53/63 tỉnh, thành phố và 1.600 cơ sở đóng gói tại 33 tỉnh, thành phố được cấp mã số xuất khẩu với 25 loại sản phẩm như thanh long, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, vú sữa, chanh, bưởi, măng cụt, dưa hấu, mít, khoai lang, sầu riêng... tập trung ở các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU... Sầu riêng, mặt hàng mới được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, VN hiện có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phía Trung Quốc cấp mã số. Trong quý 3 - 4/2023, dự kiến có gần 7,6 triệu tấn các loại trái cây chính cần tiêu thụ như: xoài, chuối, thanh long, dứa, cam, vải, nhãn, sầu riêng, mít, bơ...