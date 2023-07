Nhiều mô hình độc đáo góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 6 tháng qua, hoạt động của các cấp bộ Đoàn tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đã mang lại kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần trực tiếp vào kết quả giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại các địa phương.



Hoạt động cũng tạo động lực mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ (giảm 742 vụ), số người chết (giảm 418 người), số người bị thương (giảm 305 người) so với cùng kỳ năm 2022.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông Thanh niên với văn hóa giao thông ĐĂNG HẢI

Mô hình "Ba không ba thấy"

T.Ư Đoàn cho biết đã tích cực triển khai các phong trào, các cuộc vận động trong thanh thiếu nhi. Phong trào "Thiếu nhi bảo vệ đường sắt" tiếp tục được triển khai rộng khắp. Hiện nay, trên cả nước đã có gần 330 trường học kết nghĩa với các đơn vị đường sắt. Phong trào thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, như: ký cam kết bảo vệ an toàn giao thông đường sắt với các học sinh; đảm nhận chăm sóc "Đoạn đường em chăm"...

Một pano tuyên truyền về an toàn giao thông cho thiếu nhi BTC

Trong quá trình hoạt động, các thiếu nhi đã sáng tạo nhiều mô hình hay được nhân rộng trong cả nước như phong trào "Ba không, ba thấy": không lấy cắp vật tư, thiết bị đường sắt; không ném đá lên tàu, lên trụ sứ điện; không nô đùa và chăn dắt trâu bò trên đường sắt.

Mô hình "Đoạn đường ông cháu cùng chăm": tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương cùng tham gia bảo vệ đường sắt; không chăn thả gia súc trên đường sắt; tháo dỡ lều quán lấn chiếm hành lang đường sắt, xóa lối mòn dân sinh tự phát ngang qua đường sắt; phát quang hành lang đường sắt; thông báo kịp thời cho những người có trách nhiệm khi phát hiện các đối tượng có hành vi xâm hại đến tài sản của ngành đường sắt và an toàn đường sắt...



"Bến đò an toàn", "Cổng trường an toàn"

Theo T.Ư Đoàn, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các ban an toàn giao thông, sở giáo dục, lực lượng chức năng địa phương trong việc chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong các trường học tiếp tục triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông trong các hoạt động của năm học 2022 - 2023.

Các thông tin tuyên truyền về cổng trường học an toàn được dán ở nhiều trường mầm non BTC

Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như: mô hình "Cổng trường an toàn", "Cổng trường trật tự an toàn", "Cổng trường an toàn xanh - sạch - đẹp" tiếp tục được các cấp bộ Đoàn đầu tư, xây dựng tại các trường học.

Tại mỗi mô hình đều có pano tuyên truyền khẩu hiệu và các tiêu chí về an toàn giao thông trước cổng trường, có các nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông trong đầu buổi và giờ tan học, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh.

Đồng thời, các địa phương còn xây dựng mới mô hình "Bến đò an toàn" với các nội dung hoạt động: vận động chủ phương tiện tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện và được cấp giấy phép điều khiển phương tiện, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được cấp phép hoạt động cho phương tiện vận tải; thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn sắp xếp người và phương tiện kết hợp tuyên truyền các quy tắc giao thông.

Thanh niên tình nguyện tham gia điều tiết giao thông BTC

Mô hình cũng vận động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hóa đường lên, xuống tại các bến đò, mua sắm áo phao và các phương tiện an toàn. Mô hình "Nhà chờ bến đò ngang an toàn giao thông" giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân có điểm dừng chân trú nắng, mưa lúc chờ đò...

Kết quả đã thành lập được 2.253 và duy trì 12.861 cổng trường an toàn giao thông; thành lập mới 272 và duy trì 1.295 bến đò ngang an toàn hoặc điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn trên cả nước.

Giúp thanh niên nâng cao ý thức

Cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" do T.Ư Đoàn phát động từ năm 2009 tiếp tục được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia.

Thông qua nhiều hình thức tổ chức, cuộc vận động tạo sân chơi giúp thanh niên chủ động đề xuất các đánh giá, góp ý về xây dựng tiêu chí văn hóa giao thông.

Tuyên truyền phòng, chống bia rượu đảm bảo an toàn giao thông BTC

Cụ thể như các chương trình truyền thông thực tế về văn hóa giao thông tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia an toàn; phát triển các mô hình, đội hình của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tuyên dương các điển hình thanh niên tiêu biểu tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Hội thi lái xe an toàn được các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức BTC

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã triển khai các điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông và tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên. T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tổ chức ra mắt 208 đội hình và duy trì hoạt động 2.408 điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với tổng số 23.381 thanh niên tình nguyện tham gia.

Trung bình mỗi điểm có 1 đội hình thanh niên tình nguyện với 15 - 20 thành viên. Cơ cấu lực lượng đội hình gồm: cán bộ Đoàn, y bác sĩ, công an địa phương, dân phòng... Chức năng chung của các đội hình là sơ cứu, ứng cứu nạn nhân tai nạn giao thông; phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường tai nạn, phân làn, phân luồng nhằm giảm ách tắc giao thông; tuyên truyền cho thanh niên, nhân dân địa phương nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông...