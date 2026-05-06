Nhiều năm liền quầng mặt trời xuất hiện vào tháng 5: Trùng hợp hay báo hiệu gì?

Mới đây, hình ảnh quầng sáng như cầu vồng bao quanh mặt trời hay còn gọi là quầng mặt trời được cho là xuất hiện ở Nghệ An vào trưa 5.5 được cư dân mạng chia sẻ ào ạt.

Hình ảnh quầng mặt trời xuất hiện vào ngày 5.5 ở Nghệ An được dân mạng chia sẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo các bài đăng, hiện tượng này được nhiều người dân địa phương nhìn thấy và ghi lại vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày tại khu vực H.Yên Thành cũ và kéo dài trong nhiều giờ.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, nhiều người tò mò về hiện tượng này, cho rằng đây là dự báo về thời tiết. Bên cạnh đó, một số dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ thông tin thú vị, rằng nhiều năm qua, cứ đến tháng 5 hằng năm hiện tượng này thường xuất hiện. Sự thật thế nào?

Trên thực tế, hiện tượng quầng mặt trời được nhiều người Việt nhìn thấy vào tháng 5, tháng 6 sau khi tiết Lập hạ bắt đầu đã được ghi nhận suốt nhiều năm qua. Vào ngày 9.5.2017, đúng vào dịp lễ Phật đản, hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện gần 2 giờ trên bầu trời ở Huế, Quảng Nam cũ từng gây xôn xao.

Trong gần 2 giờ, từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, "ánh hào quang" với vòng tròn là đường viền lấp lánh ánh sáng và nhiều sắc màu đậm nhạt tạo điều kiện cho người dân thỏa thích chụp hình, quay phim. Nhiều người đăng lên mạng xã hội hiện tượng này với những lời nguyện cầu an lành cho gia đình, bạn bè. Trước đó, vào ngày 7.5.2017 hiện tượng kỳ thú này cũng đã xuất hiện tại Nghệ An.

Quầng mặt trời xuất hiện ở TP.HCM ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Trong những năm gần đây, từ năm 2023, 2024, 2025 và 2026, hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện vào tháng 5, tháng 6 liên tục được ghi nhận. Đáng chú ý vào năm 2025, hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện ở Nghệ An vào ngày 16.5 đánh dấu 6 ngày liên tục, hiện tượng này được chứng kiến ở Việt Nam trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Những ngày trước đó, hiện tượng xuất hiện ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, TP.HCM… vào tháng 5.2025.

Vì sao thường xuất hiện vào tháng 5

Theo chuyên trang EarthSky.com, các nhà khoa học còn gọi vòng tròn bao quanh mặt trời (quầng mặt trời) là quầng sáng 22 độ. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì bán kính của vòng sáng này luôn xấp xỉ bằng 22 độ.

"Những bức ảnh chụp lại quầng sáng đều có bầu trời khá trong xanh và bạn có thể nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó thường xuất hiện trước cơn bão và là dấu hiệu của những đám mây ti tầng mỏng ở độ cao 6 km trở lên ở phía ngay trên chúng ta.

Những đám mây này chứa hàng triệu tinh thể băng nhỏ. Quầng sáng mà bạn nhìn thấy là sự kết hợp của hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng khi chúng đi qua các tinh thể băng này", EarthSky.com thông tin khoa học.

Chuyên gia cho biết quầng mặt trời là một hiện tượng thú vị, tuy nhiên hãy cẩn thận khi quan sát và chụp ảnh nó. Việc hướng tầm nhìn trực tiếp vào mặt trời mà không có thiết bị hỗ trợ đi kèm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới mắt. Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời, ngay cả khi nó ít sáng hơn qua mây hoặc sương mù.

Quầng mặt trời xuất hiện tại Lạng Sơn tháng 5.2025 ẢNH: ANN ANN

Theo chuyên gia, quầng mặt trời còn có nhiều tên gọi khác nhau như quang mặt trời, halo sun, tán mặt trời… Quầng mặt trời chỉ là hiện tượng thiên văn vật lý bình thường. Đây là hiện tượng tán sắc ánh sáng qua bầu khí quyển, do thời tiết biến đổi nên lượng hơi nước lớn, độ ẩm cao, tương tự cầu vồng sau cơn mưa.

Đại diện CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), hiện tượng này thường xảy ra khi tầng cao của khí quyển xuất hiện nhiều mây ti tầng. Những đám mây này là báo hiệu của nhiễu loạn khí quyển, thời tiết thay đổi đột ngột.

Việc quầng mặt trời xuất hiện xuất hiện ở các tỉnh thành Việt Nam trong tháng 5, tháng 6 hằng năm không phải là hiện tượng bất thường, bởi hiện tượng này thường xuất hiện khi thời tiết có sự thay đổi đột ngột trong giai đoạn chuyển mùa, khi đến mùa mưa bão.