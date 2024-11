Nhiều nền kinh tế lớn tìm cách trấn an ông Trump

Trả lời phỏng vấn trên tờ Financial Times ngày 28.11, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải hợp tác với ông Trump để tránh chiến tranh thương mại. "Đây là một viễn cảnh tốt hơn so với chiến lược đáp trả thuần túy dẫn đến sự ăn miếng trả miếng mà không bên nào thực sự thắng", bà giải thích và cho rằng "thương chiến" lớn còn có thể dẫn đến sụt giảm GDP toàn cầu. Theo bà, EU nên đề nghị mua một số mặt hàng từ Mỹ như khí thiên nhiên hóa lỏng và thiết bị quốc phòng.

Đoàn người tìm đường vào Mỹ tại bang Chiapas (Mexico) ngày 28.11 Ảnh: Reuters

Về phía Canada, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau dự kiến tăng cường đầu tư cho an ninh biên giới, sau động thái của ông Trump. Biên giới Canada - Mỹ dài nhất thế giới với gần 9.000 km và phần lớn được kiểm soát bởi lực lượng tuần tra di động. Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford chia sẻ rằng ông hy vọng chính phủ sẽ có một cách tiếp cận chủ động hơn và thể hiện rằng Canada "nghiêm túc xem xét vấn đề an ninh biên giới, nếu không sẽ phải đối diện rủi ro xáo trộn kinh tế do các thuế suất của ông Trump".

Trung Quốc, Mexico, Canada cảnh báo sau khi ông Trump dọa tăng thuế ngay ngày đầu nhậm chức

Tại Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Thương mại Hà Á Đông kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Tân Hoa xã ngày 28.11 dẫn lời ông Hà cho biết Bắc Kinh phản đối sự hạn chế mang tính phân biệt đối với các công ty Trung Quốc bằng cách "mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu". Trong một bản tin sau đó vào ngày 29.11, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Ủy ban Thuế quan Hải quan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho hay nước này sẽ gia hạn việc không áp thêm thuế đối với một số mặt hàng của Mỹ đến ngày 28.2.2025. Việc không áp thêm thuế lẽ ra hết hạn vào hôm nay (30.11).

Trong khi đó, có nhiều thông tin trái chiều sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 27.11. Ông Trump cho hay Mexico đồng ý đóng cửa biên giới để ngăn người nhập cư lậu vào Mỹ, trong khi bà Sheinbaum cho biết đã "nhắc lại quan điểm của Mexico là không đóng cửa biên giới, nhưng sẽ thiết lập những cầu nối giữa chính phủ và người dân". Trước đó, bà Sheinbaum cho biết mình đã có cuộc nói chuyện tốt đẹp và 2 bên không đề cập trực tiếp chuyện thuế suất mà chỉ nói về nạn nhập cư lậu và buôn ma túy. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng ông Trump sẽ suy nghĩ lại chuyện tăng thuế đối với Mexico và Canada để tránh "phá hỏng" mối quan hệ với các đồng minh thân cận.