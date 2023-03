Nhiều nét mới hấp dẫn ở giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2023

Hôm nay tại TP.HCM, Ban tổ chức giải xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á công bố giải đấu năm 2023. Theo đó, giải thu hút 98 tay đua đến từ 14 CLB xe đạp trên toàn quốc, trong đó có những đội đua mạnh như TP.HCM Vinama, Tập đoàn Lộc trời, Dược Domesco Đồng Tháp,… Giải đấu là cơ hội cho Ban huấn luyện đội tuyển nam xe đạp đường trường Việt Nam rà soát lực lượng trước thềm SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Đương kim áo vàng Igor Frolov hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi đầu KHẢ HÒA

Ở mùa giải xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 35, các tay đua tranh tài 25 chặng, xuất phát từ Hà Nội vào ngày 2.4, đi qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc tại Hội trường Thống nhất (TP.HCM) vào ngày 30.4 lịch sử. Đây là cung đường có nhiều chặng đua mới lần đầu đưa vào tranh tài ở giải.

Giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2023 với những giải thưởng hấp dẫn QA

Giải thưởng từng chặng của giải xe đạp truyền hình TP.HCM với phần thưởng 20 triệu đồng cho tay đua về hạng nhất, hứa hẹn những màn cạnh canh nước rút cực kỳ hấp dẫn. Cua rơ đoạt áo vàng chung cuộc nhận 200 triệu đồng, áo xanh 50 triệu đồng, áo chấm đỏ 50 triệu đồng; áo trắng 30 triệu đồng; vô địch đồng đội 100 triệu đồng. Năm nay BTC cũng trao thêm danh hiệu VĐV ấn tượng chung cuộc với phần thưởng 50 triệu đồng.

Ở lần 35 tổ chức, giải xe đạp truyền hình TP.HCM có 25 chặng với lộ trình gần 3.000 km QA

Để "săn" các giải thưởng hấp dẫn của giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2023, hiện các đội đang tích cực chiêu mộ ngoại binh và tập luyện ở các cung đường đèo. Những ngoại binh dự kiến tham gia ở giải đấu năm nay có đương kim áo vàng Igor Frolov (Nga, TP.HCM Vinama), Vladislav Duiunov (Nga, TP.HCM New Group), Javier Perez (Tây Ban Nha, Nhựa Bình Minh Bình Dương), Loic Desriac (Pháp, Dược Domesco Đồng Tháp), Roman Maikin (Nga, Tập đoàn Lôc Trời),…