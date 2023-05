Nhiều nét mới tại giải chạy đêm thú vị sắp diễn ra ở TP.HCM

Sau thành công rực rỡ tại mùa giải đầu tiên, giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group mùa thứ 2 thu hút hơn 2.000 vận động viên (VĐV) đến từ 22 quốc gia, tranh tài ở 3 cự ly gồm 5 km, 10 km và bán marathon (21 km). Với những sự thay đổi mới mẻ tại mùa 2, giải đấu hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người tham dự.

Lộ trình cung đường sẽ đi qua các tuyến chính trung tâm thành phố, các địa điểm lịch sử, văn hóa và công trình kiến trúc đặc sắc. Đặc biệt, ở cự ly 21 km, các VĐV sẽ được trải nghiệm cung đường nối trung tâm thành phố với TP.Thủ Đức qua những cây cầu biểu tượng mới của thành phố (cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son).

Sơ đồ đường chạy đêm BTC

Song song với cuộc đua, nhiều cuộc thi đồng hành được tổ chức dành cho tất cả người tham gia nhằm tạo nên sân chơi cho cộng đồng như: The Team Run, The Couple Run và Cosplay. The Team Run là nội dung đồng đội giúp các CLB chạy, các doanh nghiệp và đội nhóm có dịp thể hiện bản sắc. The Couple Run là nội dung dành cho các cặp đôi vợ chồng cùng chạy và thi tài cùng nhau. Còn Cosplay là giải hóa trang trên đường chạy, mang thêm màu sắc sinh động khi các VĐV hóa thân vào các nhân vật, hình tượng mà họ ưa thích.

Ngoài ra, một điều mới lạ tại giải đấu lần này là "Runner's music show", nơi các VĐV và khán giả sẽ được làm ca sĩ để hát với nhau, thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc tuyệt vời từ chính những đồng đội của mình.

Các VĐV sẽ tham gia chạy theo nhóm BTC

Sự kiện không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn là một lễ hội với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa. Đây cũng là sự kiện đặc biệt chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2023).

Giải chạy Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group mùa thứ 2 hứa hẹn sẽ mang đến cho người tham gia những trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị, cũng như giúp thúc đẩy tinh thần thể thao và giao lưu trong cộng đồng.

Cặp vợ chồng sẽ cùng chạy BTC

Với thông điệp "Khoẻ để hạnh phúc - Khoẻ để phụng sự", những nhà tổ chức bao gồm Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ UNIQUE, Cung văn hóa Lao động TP.HCM và Tập đoàn Thắng Lợi mong muốn có thể lan tỏa tinh thần thể thao; đồng thời đề cao giá trị phát triển con người, không gian làm việc kết nối, môi trường sống khoẻ, tạo động lực cho mỗi cá nhân phát triển, rèn luyện thể lực để phụng sự bản thân, gia đình và cống hiến cho đất nước.