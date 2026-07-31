Nhiều ngành học thu hút trên dưới 8.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử đứng đầu bảng

Sáng 31.7, Trường ĐH Công thương TP.HCM thông tin sơ bộ về tình hình thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từng ngành năm nay. Trong tổng số gần 146.000 lượt đăng ký nguyện vọng vào trường năm nay, các ngành thuộc lĩnh vực thuộc nhóm STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có sức hút mạnh mẽ với thí sinh.

Kết quả thống kê từ trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng lựa chọn sang các ngành học lĩnh vực thuộc nhóm STEM. Cụ thể, số lượng nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 4 tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025.

Tính riêng từng ngành, ở nhóm ngành có tổng số lượt đăng ký cao nhất, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử dẫn đầu với 8.808 lượt, tiếp theo là logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 8.456 lượt, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt 7.221 lượt. Các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, công nghệ thực phẩm, marketing, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và công nghệ thông tin cũng nằm trong nhóm có sức hút lớn.

Đáng chú ý, công nghệ thực phẩm là ngành có số lượng nguyện vọng 1 cao nhất, trong khi logistics và quản lý chuỗi cung ứng liên tục dẫn đầu về số lượng đăng ký ở các nguyện vọng 2, 3 và 4. Điều này cho thấy bên cạnh những ngành học truyền thống, các lĩnh vực gắn với kinh tế số, chuỗi cung ứng và công nghệ đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh.

Phản ánh xu hướng chung của thí sinh cả nước

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, việc thí sinh ngày càng ưu tiên các ngành STEM cho thấy nhận thức về lựa chọn nghề nghiệp đang có sự thay đổi theo hướng gắn với triển vọng việc làm và nhu cầu nhân lực trong tương lai. Đây cũng là xu hướng chung của giáo dục ĐH khi nhiều quốc gia tập trung phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cũng theo thạc sĩ Sơn, kết quả này phản ánh xu hướng gia tăng lựa chọn các ngành STEM chung của thí sinh cả nước mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Phần lớn những ngành có lượng đăng ký cao đều thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật hoặc có tính liên ngành cao như logistics. Nhưng không chỉ nhóm ngành STEM, các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, ngoại ngữ và dịch vụ của trường vẫn duy trì sức hút, như: marketing, quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, du lịch và quản trị khách sạn.

Năm nay, Trường ĐH Công thương TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển theo từng phương thức. Cụ thể, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành luật và luật kinh tế điểm sàn 20; các ngành còn lại 16 điểm. Phương thức kết quả học bạ THPT, điểm sàn tất cả các ngành ở mức 20, bao gồm cả ngành luật và luật kinh tế. Phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành luật và luật kinh tế điểm sàn 720; các ngành còn lại 600 điểm. Phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, điểm sàn tất cả các ngành ở mức 20, bao gồm cả ngành luật và luật kinh tế.

Năm 2025, điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM theo phương thức thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17-24,5 điểm. Trong đó, các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại trên 23 điểm, riêng ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với mức 24,5. Các ngành du lịch, luật và công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn trên 23. Các ngành kỹ thuật công nghệ điểm dao động từ 18,5-23. Điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 20,33-26,5; phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM từ 607-800; phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từ 20,25-26,25.



