Nhiều nghệ nhân quốc tế tham quan làng nghề dệt lụa Vạn Phúc

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
19/11/2025 15:26 GMT+7

Ngày 18.11, trong khuôn khổ sự kiện Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề quốc tế 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức đưa các nghệ nhân quốc tế của Hội đồng Thủ công thế giới đi tham quan, trải nghiệm tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (P.Hà Đông, Hà Nội).

Theo đó, tham quan làng nghề dệt lụa Vạn Phúc có ông Sundeep Kumar - Phó chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Jude van der Merwe - Chủ tịch Liên minh Thủ công châu Á - Thái Bình Dương; bà Barbara Velasco Hermader - Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực Mỹ Latinh, cùng hàng chục nghệ nhân quốc tế khác.

Nhiều nghệ nhân quốc tế tham quan làng nghề dệt lụa Vạn Phúc - Ảnh 1.

Các nghệ nhân quốc tế tham quan làng nghề dệt lụa Vạn Phúc

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại buổi tham quan, các nghệ nhân được nghe về lịch sử ra đời của làng nghề Vạn Phúc cũng những nét độc đáo của nghề dệt lụa này. Bên cạnh đó, các nghệ nhân còn được chứng kiến quy trình dệt lụa và những sản phẩm được làm ra từ lụa qua bàn tay các nghệ nhân, thợ giỏi của làng.

Theo nghệ nhân Nguyễn Kim Thư, nghề dệt lụa Vạn Phúc đã có trên 1.000 năm tuổi. Những thợ dệt của làng kể rằng nét độc đáo của lụa Vạn Phúc chính là dệt hoa trên lụa. Sản phẩm lụa Vạn Phúc gồm trên 70 loại, như: lụa Vân, lụa sa, lụa hoa… với nhiều mẫu mã, hoa văn và màu sắc khác nhau từ truyền thống đến hiện đại.

Vạn Phúc còn sản xuất được nhiều loại gấm quý, bền đẹp với màu sắc hoa văn rất phong phú như: gấm tam thể (ba màu), ngũ thể (năm màu), thất thể (bảy màu)… lung linh biến đổi màu sắc theo ánh sáng và góc nhìn. Lụa Vạn Phúc đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các nước như: Nga, Mông Cổ, Pháp, Nhật…

"Hiện nay, ngoài những sản phẩm lụa truyền thống, những nghệ nhân, thợ giỏi của làng nghề đã nghiên cứu, sản xuất ra nhiều sản phẩm lụa chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, phong phú, khắc phục những nhược điểm vốn có của lụa tơ tằm", bà Thư cho biết thêm.

Năm 2024, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc được công nhận là thành viên thứ 68 của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

