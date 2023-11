Nhiều người bất ngờ khi CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày

Ghi nhận của PV Thanh Niên hơn 15 giờ hôm nay 27.11, CSGT TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn xe máy và ô tô trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM), khiến nhiều người bất ngờ.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn trước sân vận động Hoa Lư, Q.1) chiều nay 27.11. CAO AN BIÊN

Nhiều người ngỡ ngàng khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn vào ban ngày. CAO AN BIÊN

Lái xe máy qua đoạn đường Đinh Tiên Hoàng đi công việc, anh H. được CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Anh cho biết khá bất ngờ khi được kiểm tra vào ban ngày. "Từ trước tới nay, tôi luôn chấp hành đúng quy định. Khi uống rượu bia thì không bao giờ lái xe, ban ngày hay đêm gì cũng vậy nên khi được kiểm tra thì mình thoải mái", anh nói rồi nhanh chóng di chuyển.

Nhiều người lái xe máy được kiểm tra nồng độ cồn. CAO AN BIÊN

Một CSGT cho biết khi kiểm tra nồng độ cồn ban ngày, các trường hợp vi phạm không nhiều. Chiều nay, chốt kiểm tra phát hiện 1 trường hợp xe máy và 1 trường hợp ô tô vi phạm. CAO AN BIÊN

Mới đây, Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 11 tháng năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023 vừa diễn ra, do thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Tại hội nghị, thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT đã triển khai một số nội dung trọng tâm về phương án tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn TP.HCM của Công an TP.

Theo đó, các đơn vị CSGT sẽ chủ động trao đổi về địa bàn tuần tra, kiểm soát để luân phiên khu vực tuần tra, kiểm soát, đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lắp hoặc bỏ sót địa bàn, tạo thế liên hoàn, đan xen, chủ động bố trí lực lượng kiểm tra tại một điểm kết hợp tuần tra, kiểm soát lưu động không để người vi phạm tránh né các vị trí, khu vực kiểm soát của lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các đơn vị giáp ranh.