Nhiều người bị chó cắn, mèo cào trong dịp tết

Ngày 31.1, đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm y tế Q.3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và làm việc với Sở Y tế TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM báo cáo công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán 2023.

Tiêm vắc xin phòng bệnh dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM DUY TÍNH

Theo bác sĩ Dũng, về tiêm chủng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, bệnh viện tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho 1.365 ca. Bác sĩ Dũng cho rằng, tết là dịp người dân đi chúc tết, đến nhà người khác nhiều, do đó nhiều người bị chó cắn. Ngoài ra, bệnh viện còn tiêm huyết thanh uốn ván 496 ca. Tiêm ngừa do mèo cào 55 ca; tiêm ngừa do bị cắn, bị vết thương bởi các loài động vật có vú khác là 29 ca; tiêm ngừa do chuột cắn 8 ca.

Về công tác khám chữa bệnh, Khoa Nhiễm D của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM là nơi tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 nặng các nơi đưa đến. Thời điểm Tết Nguyên đán 2023, số lượng bệnh Covid-19 giảm, chỉ có 15 - 17 ca, hiện nay chỉ còn 3 ca; bệnh viện chỉ tiêm 10 mũi vắc xin Covid-19.

Về khám ngoại trú, chỉ ngày mùng 1 tết (ngày 22.1) có số người đến khám ít, còn những ngày khác, số bệnh nhân đến trên 600 ca/ngày. Mặt dù bệnh sốt xuất huyết giảm, nhưng sốt xuất huyết người lớn vẫn còn nhiều, 1 tuần có đến 300 ca khám ngoại trú; tiếp đến là sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết…

Không phát hiện ca bệnh Covid-19 nhập cảnh

Còn theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) với đoàn kiểm tra, Tết Nguyên đán 2023, TP.HCM ghi nhận 12 ca mắc Covid-19, 238 ca sốt xuất huyết, tiêm 300 mũi vắc xin Covid-19.

Về giám sát người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, dịp Tết Nguyên đán 2023 có 722 chuyến bay nhập cảnh, trong đó có 25 chuyến bay từ Trung Quốc. Có tổng 125.621 lượt hành khách nhập cảnh, từ Trung Quốc là 4.529 khách. Không phát hiện trường hợp sốt khi nhập cảnh.

Tại cuộc làm việc, bác sĩ Lương Chấn Quang, Khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Viện Pasteur TP.HCM đánh giá, Sở Y tế đã có kế hoạch phòng chống dịch chi tiết, chặt chẽ trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông đề nghị Sở Y tế, HCDC làm việc với sân bay, vì hiện nay chống dịch 2K+, nhưng sân bay Tân Sơn Nhất chỉ thực hiện 1K (khẩu trang), thiếu nước khử khuẩn ở khu vực nhập cảnh, các quầy nối chuyến, quầy bán hàng, chỗ làm thủ tục thị thực. Mặt khác, nhân viên y tế và nhân viên cửa khẩu phải đảm bảo tiêm nhắc mũi 2 vắc xin Covid-19 đạt 100%.

Nhận định sau khi kiểm tra điểm tiêm chủng tại Trung tâm y tế Q.3, bác sĩ Quang đánh giá đơn vị này làm rất tốt. Tuy nhiên, Q.3 chưa biết được số người chưa tiêm là bao nhiêu là chưa ổn về mặt quản lý. Bác sĩ Quang đề nghị y tế kiểm tra, giám sát, hỗ trợ UBND địa phương để mời người dân đi tiêm đông đủ hơn.

"Đối với Covid-19, tập trung bảo vệ những đối tượng nguy cơ. Lo nhất là sự xâm nhập của các biến thể mới. Hiện nguy cơ biến thể mới xâm nhập cộng đồng rất cao, do đó, cần thực hiện giám sát ở cộng đồng để phát hiện sớm ca bệnh là quan trọng. Giải trình tự gien để phát hiện các biến thể, để đánh giá nguy cơ và đưa ra chiến lược hành động", bác sĩ Quang cảnh báo.

Bắt tay ngay vào chống dịch sốt xuất huyết

"Tình hình dịch bệnh nói chung trong tuần nghỉ tết giảm, nhưng tuần sau tết sẽ tăng lại, nên không được chủ quan. Sốt xuất huyết tuy trên chiều hướng giảm nhưng số ca mắc còn rất cao so với năm ngoái, cả TP.HCM và khu vực phía nam", bác sĩ Quang thông tin.

Cũng theo bác sĩ Quang, năm 2022, tuýp vi rút gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành trong nước là D2 và D1; Đông Nam Á, Singapore là tuýp D3, đây là tuýp "mất tích" tại Việt Nam hơn 10 năm, nhưng là thủ phạm gây ra đợt dịch năm 1998. Do đó, ông Quang đề nghị TP.HCM bắt tay chống dịch sốt huyết ngay sau Tết Nguyên đán 2023. Bên cạnh đó, nguy cơ bệnh tay chân miệng gia tăng lại sau tết khi học sinh đi học, nên cần có biện pháp dự phòng.