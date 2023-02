Nhiều người chơi PlayStation 5 chưa từng 'đụng' vào PlayStation 4

Theo VGC, Sony tuyên bố có gần 30% người dùng hoạt động hàng tháng trên PlayStation 5 (PS5) chưa bao giờ sử dụng qua PlayStation 4 (PS4).



Tuyên bố này được chia sẻ trong bài thuyết trình của công ty để thảo luận về kết quả quý 3 của năm tài chính 2022, trong đó Sony lưu ý rằng tỷ lệ người dùng hoạt động hàng tháng đã tăng khoảng 30% trong tháng 12 năm ngoái. Cho thấy sự lan rộng của PS5 và việc thu hút người dùng mới đang tiến triển tốt đẹp.

Theo tuyên bố, Sony định nghĩa người dùng hoạt động hàng tháng là tổng số tài khoản duy nhất ước tính đã chơi trò chơi hoặc sử dụng dịch vụ trên PlayStation Network trong suốt tháng.

Đáng chú ý, con số thống kê dựa trên tài khoản duy nhất đã chơi trò chơi thay vì mua máy chơi game, nên con số 30% của tháng 12.2022 cũng có thể tính đến việc người chơi tạo nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cho những mục đích khác.

Cũng trong báo cáo, Sony chỉ ra rằng tổng số người dùng PlayStation Plus là 46,4 triệu trong quý 3, giảm so với con số 48 triệu của năm trước đó, nhưng tăng so với 45,5 triệu trong quý trước. Cho thấy lượng người đăng ký PlayStation Plus vẫn giảm gần 1 triệu người dùng dù cho khi dịch vụ được làm mới lại ra mắt vào tháng 6.