Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ hóa thân thành chiến sĩ PCCC
Video Thời sự

Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ hóa thân thành chiến sĩ PCCC

Sầm Ánh - Trần Thanh Trúc - Tấn Lợi
14/08/2025 14:54 GMT+7

Sáng 14.8.2025, buổi triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an toàn đã được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.

Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ hóa thân thành chiến sĩ PCCC

Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ hóa thân thành chiến sĩ PCCC

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 đã được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn từ ngày 14.8 – 16.8.2025.

Triển lãm do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an phối hợp cùng VFRA và các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Người dân trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy

Sinh năm 2006, chiến sĩ Nguyễn Thiên Đăng, công tác tại đội PCCC & CNCH Khu vực 10 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, anh và đồng đội đã gặp không ít vụ cháy không kể lớn nhỏ. Vì vậy, anh hiểu hơn hết tầm quan trọng của việc PCCC, anh kỳ vọng thông qua hoạt động trải nghiệm về an toàn PCCC & CNCH, người dân có thể nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân.

Nhiều người dân TP.HCM bất ngờ hóa thân thành chiến sĩ PCCC

Đến với sự kiện, Công an thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, kiến thức thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, người dân sẽ được trải nghiệm không gian triển lãm loạt hoạt động trải nghiệm ngoài trời như mô phỏng bình chữa cháy, bình cứu hỏa phim khói, mặc trang phục chữa cháy,…

Bình luận (0)

