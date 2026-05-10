Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để trải nghiệm Trạm Công dân số

Khoảng 19 giờ, giữa khu đô thị Cityland Park Hills (Q.Gò Vấp, TP.HCM), hàng dài bạn trẻ vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước một trạm máy thông minh. Không phải quầy check-in hay máy chụp ảnh công nghệ, thứ khiến nhiều người tò mò xếp hàng lại là một Trạm Công dân số có thể đo huyết áp, kiểm tra oxy máu, tư vấn sức khỏe và thậm chí đi chợ online chỉ sau vài phút thao tác.

Theo ghi nhận của người viết, khoảng sau 19 giờ, khu vực Trạm Công dân số bắt đầu đông đúc bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra sức khỏe. Thay vì tâm lý e ngại thường thấy mỗi khi đi khám bệnh, nhiều người tỏ ra hào hứng khi trải nghiệm mô hình y tế số hiện đại. Nhiều bạn trẻ còn chụp ảnh lưu lại kết quả vào máy điện thoại, xem đây là cách theo dõi và điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều người đứng xếp hàng chờ đến lượt vào khoang máy để kiểm tra sức khỏe ẢNH: TUẤN QUANG

Nhiều người khá bất ngờ khi xem kết quả đo sức khỏe ẢNH: TUẤN QUANG

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước quy trình kiểm tra sức khỏe tại Trạm Công dân số nhờ thao tác nhanh chóng.

Sau khi nhập các thông tin cơ bản, người dùng sẽ được máy hướng dẫn chi tiết từng bước như: đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra nồng độ oxy trong máu, đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp. Hoàn tất các bước đo, hệ thống sẽ trả kết quả bằng các tổng quan điểm số đo cụ thể kèm theo lời khuyên từ hệ thống y tế. Hơn nữa, người dân và các bạn trẻ cũng có thể in phiếu kết quả để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân.

Bạn trẻ đang đo huyết áp ẢNH: TUẤN QUANG

Kết quả đo sức khỏe ẢNH: TUẤN QUANG

Điểm nổi bật của Trạm Công dân số nằm ở giao diện thân thiện, dễ thao tác, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể tự thao tác toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe.

Bên cạnh y tế số, Trạm Công dân số còn tích hợp nhiều tiện ích đa dạng khác như giải quyết các thủ tục dịch vụ công trực tuyến, đặt lịch khám chữa bệnh và thanh toán viện phí online, đăng ký dịch vụ y tế tại nhà, đi chợ trực tuyến, mua thuốc trực tuyến ngay tại máy... Những tiện ích này mang đến sự trải nghiệm thuận tiện cho người dân, nhất là giới trẻ. Ngoài ra, Trạm công dân số còn tích hợp ngân hàng tạo tiện ích cho người dùng.

Các bạn trẻ thích thú khi mua sắm trực tuyến ngay tại trạm ẢNH: TUẤN QUANG

Sự xuất hiện của Trạm Công dân số, không chỉ thu hút người lớn tuổi vốn đã quan tâm đến sức khỏe mà còn tạo sức hút với giới trẻ, góp phần lan tỏa thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các tiện ích chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.

Bạn trẻ chụp ảnh để tiện theo dõi sức khỏe cá nhân ẢNH: TUẤN QUANG

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Nguyễn Kim Thư, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, chia sẻ mình thấy mô hình này rất hiện đại và tiện lợi, giúp mọi người tiết kiệm tối đa thời gian thay vì phải trực tiếp đến các cơ sở y tế như trước. Các bước thao tác trên máy đều có hướng dẫn rõ ràng, nên ngay cả những người không rành về công nghệ như người cao tuổi vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Theo Thư, tính năng đo chỉ số oxy trong máu và kiểm tra cân nặng kèm theo bảng đánh giá sức khỏe tự động để lại ấn tượng mạnh sâu sắc cho bản thân.

Lần đầu tiên trải nghiệm, Nguyễn Hữu Tài, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: "Sau khi đo, khá bất ngờ khi biết cân nặng của mình đã giảm xuống chỉ còn 50kg. Nhờ những lời khuyên từ máy đo sức khỏe, mình biết mình cần phải điều chỉnh ngay chế độ ăn uống để cải thiện vóc dáng và sức khỏe".