Nhiều người mua vé số còn vì điều này...

Mua vé số không hẳn mong trúng số

Vũ Trần Anh Đức, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, cho biết: "Thỉnh thoảng mình mua ủng hộ các cô chú bán vé số dạo, vì mình thấy nhiều cô chú lớn tuổi hoặc có hoàn cảnh khó khăn phải đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập".

Theo Đức, bên cạnh việc mua vé số với mong muốn nếu may mắn trúng thưởng để dành ra một khoản tiền thực hiện những dự định của mình. Tuy nhiên, Đức không xem việc mua vé số là một cách để trúng thưởng, mà chủ yếu mua để ủng hộ người bán vé số dạo giúp họ có tiền để trang trải cuộc sống. "Thông thường mỗi lần mình mua khoảng 1-2 vé và trích ra một số tiền nhỏ để mua. Mình mua vào những lúc đi ngoài đường và gặp cô chú bán vé số, chẳng hạn như lúc đi học về, đi chơi hoặc đi cùng gia đình", Đức nói.

Trong khi đó, Phạm Bá Thành, 24 tuổi, nhà sáng lập Công ty Truyền thông giải trí FUN Entertainment, cho biết bản thân sẽ trích ra khoảng 20.000 đồng cho mỗi lần để mua vé số giúp mấy cô chú đi bán dạo. "Mình thường mua lúc ngồi uống cà phê hoặc đi ăn, có cô chú bán vé số ghé mời thì mình mua 1–2 tờ để ủng hộ. Đôi khi đi đường gặp người lớn tuổi bán vé số, mình cũng mua ủng hộ", Thành bộc bạch.

Bá Thành mua vé số ủng hộ người bán vé số dạo ẢNH: TUẤN QUANG

Đưa dư tiền và không lấy lại tiền thừa để hỗ trợ người bán vé số

Trịnh Minh Tỉnh, sinh viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết sẽ thường mua để ủng hộ các cô chú đi bán vé số vất vả là chính. Còn nếu may mắn trúng thưởng, Tỉnh có thêm một khoản tiền để trang trải học phí đại học. "Mỗi lần mình sẽ mua dao động 1 - 2 vé để ủng hộ người bán dạo, chủ yếu sau khi nhận lương từ công việc làm thêm. Mình mua khoảng 4 lần mỗi tháng", Tỉnh nói.

Với không ít người, đôi khi việc mua vé số đơn giản là ủng hộ những người đi bán dạo vất vả ẢNH: TUẤN QUANG

Cũng cùng suy nghĩ, nhưng Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, không chỉ mua vé số mà còn đưa dư tiền hoặc không lấy tiền thối lại mỗi lần mua để ủng hộ những người khó khăn bán vé số. "Mình mua vé số chủ yếu với tâm thế ủng hộ người bán dạo, không đặt nặng chuyện trúng thưởng để đổi đời. Mỗi lần, mình thường mua khoảng 1 - 2 vé. Nếu mua 1 vé, mình sẽ đưa 30.000 đồng, mua số lượng 2 vé mình sẽ ủng hộ cho người bán vé số dạo khoảng 50.000 đồng, vì người bán dạo cũng không lời được bao nhiêu từ mỗi tờ vé số", Thảo tâm sự.

Thảo cho biết những lúc dừng đèn đỏ hay ngồi ở quán cà phê, công viên và tình cờ gặp người bán vé số dạo là sẽ mua ủng hộ. Thường một tuần Thảo sẽ mua khoảng 3-4 lần vé số để ủng hộ.