Nhiều người ở chung cư TP.HCM ám ảnh mùi hôi, chất thải của chó mèo

Nhiều chung cư cũng đưa ra những quy định riêng với cư dân nuôi chó mèo để không gây ảnh hưởng đến người khác.

Bức xúc khi chủ nuôi thiếu ý thức

Sống trong một căn hộ nhỏ ở chung cư D., Q.Bình Thạnh, TP.HCM, chị Nguyễn Anh Thư (23 tuổi) thường xuyên nhìn thấy chó, mèo đi vệ sinh tại những nơi công cộng. Dù chủ nuôi chứng kiến việc đó nhưng chẳng mảy may dọn dẹp lại. Bức xúc chuyện này đã lâu nhưng chị tặc lưỡi cho qua vì muốn dành thời gian cho việc khác.

Nhiều chung cư không cấm cư dân nuôi chó, mèo nhưng có quy định riêng với chủ nuôi DƯƠNG LAN

Tuy nhiên, mọi chuyện đạt tới đỉnh điểm trong một lần từ quê lên, trời khá tối nên chị không may đã dẫm phải chất thải do chó mèo phóng uế ngay giữa đường vào chung cư. Chị liền báo với ban quản lý tòa nhà nhưng họ chỉ biết nhắc nhở chung trên nhóm của cư dân vì chung cư này không có quy định cấm nuôi động vật.

Dù không ghét chó, mèo, nhưng chị Thư nghĩ chủ nuôi cần phải có trách nhiệm với thú cưng và những người xung quanh. "Tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi gặp phải những phiền phức do chó, mèo ở chung cư gây ra. Tôi nghĩ rằng nếu chủ nuôi không dọn dẹp được chất thải của chó, mèo thì đừng nuôi sẽ tốt hơn", chị Thư nói.

Mỗi chung cư đều có những quy định khác nhau về việc nuôi vật nuôi NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Nhật Minh (28 tuổi, ở chung cư D.S, Q.Tân Bình) cho hay, chung cư nơi anh sống không quá rộng. Anh thường xuyên nhìn thấy chất thải của động vật khắp nơi. Mệt mỏi vì mỗi lần đi bộ phải luôn nhìn xuống đất để tránh, anh Minh cảm thấy rất khó chịu về vấn đề này.

Chung cư chỉ có vài chỗ để mọi người tập thể dục và đi bộ nhưng vì chủ nuôi thường xuyên dắt chó, mèo đi dạo nên anh thấy không thoải mái. Anh không khó chịu với vật nuôi nhưng bức xúc khi nhìn thấy những người chủ thiếu trách nhiệm. Ngoài ra, việc cách âm ở chung cư khá kém nên việc vật nuôi làm ồn giữa đêm cũng là điều thường xuyên xảy ra.

Nhiều người nuôi chó trong căn hộ vì tình yêu dành cho chúng quá lớn DƯƠNG LAN

"Tôi đi làm thường xuyên, khi về nhà chỉ mong muốn có một chỗ yên tĩnh để thư giãn, hoặc tập thể thao đi bộ. Tuy nhiên, đi đường nào, hướng nào hoặc thậm chí về đến nhà vẫn ngửi thấy mùi chất thải của chó, mèo khiến tôi bức xúc", anh Minh nói.

Quy định nuôi chó, mèo ở chung cư ra sao?

Tại chung cư Screc (Q.3, TP.HCM), thông báo quản lý và hướng dẫn nuôi thú cưng được dán gần thang máy, ngay lối ra vào để cư dân tiện quan sát. Theo đó, chung cư này không cấm cư dân nuôi chó, mèo nhưng cần phải tuân thủ những quy định như: phải đăng ký việc nuôi chó, mèo với UBND cấp xã, nơi đông dân cư. Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu đến người xung quanh.

Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó, có người dắt.

Chung cư Screc dán quy định nuôi chó, mèo gần thang máy để cư dân tiện theo dõi DƯƠNG LAN

Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng đến người khác. Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí nuôi dưỡng hay tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn người, chủ nuôi phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tại chung cư Kingdom 101 (Q.10, TP.HCM) quy định nuôi chó, mèo đảm bảo môi trường sống an toàn được thông báo tới cư dân từ ngày 29.3.

Theo thông báo, trong thời gian gần đây, BQL nhận được nhiều ý kiến từ cư dân lo ngại về bệnh dại do chó, mèo cắn. Vì vậy, BQL yêu cầu chủ vật nuôi khi dắt chó, mèo phải rọ mõm, xích giữ vật nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường không gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Chung cư Kingdom 101 có thang máy riêng cho người có chó, mèo DƯƠNG LAN

BQL cũng thông báo chủ nuôi phải tuân thủ đăng ký, cập nhật thông tin vật nuôi, hồ sơ theo dõi sức khỏe và tiêm chủng trước ngày 5.4. Chủ vật nuôi bồi thường thiệt hại nếu vật nuôi gây hư hại hoặc gây ảnh hưởng đến những người xung quanh theo quy định của pháp luật.

Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, Điều 66 Luật Chăn nuôi 2018, quy định chủ nuôi phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật về thú y. Khi nghi ngờ chó, mèo có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho UBND cấp xã hoặc cán bộ chăn nuôi, thú y cơ sở và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thú y. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi khác, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y. Trường hợp chó, mèo tấn công, gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tại mỗi chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng phải tuân thủ các quy định trong bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua. BQL tòa nhà sẽ có những quy định khác nhau về việc nuôi thú cưng. Vì vậy, chủ nuôi phải tuân thủ theo quy định về quản lý nuôi chó mèo theo Điều 66 Luật Chăn nuôi 2018 cũng như quy định của Ban quản lý chung cư.

"Vì vậy, người nuôi cần phải dạy chó, mèo không sủa bậy bằng nhiều phương pháp như huấn luyện với hiệu lệnh, làm quen với vật lạ. BQL chung cư có trách nhiệm giám sát vấn đề này thông qua nhân viên bảo vệ và camera an ninh, kịp thời phản ứng khi phát hiện vi phạm và có những chế tài phù hợp", luật sư Lực nói.

Cũng theo luật sư Lực, nuôi chó, mèo là quyền tự do của mỗi người, yêu thương động vật là điều đáng quý. Tuy nhiên, người chủ yêu thương vật nuôi nhưng vẫn cần đi kèm với sự văn minh để tránh ảnh hưởng đến người khác như dành thời gian tìm hiểu kỹ việc nuôi chó, mèo ở chung cư, khi cho vật nuôi ra ngoài cần kiểm tra các điều kiện an toàn cho chó, mèo và cho mọi người, hạn chế nuôi các giống chó to con, bản tính hung dữ…