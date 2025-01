Nhiều người ở TP.HCM hẹn nhau vượt hàng trăm km khám phá 'vườn thú lớn nhất bầu trời'

Đây là hoạt động thiên văn cộng đồng đầu tiên năm 2025 do CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) tổ chức với chủ đề "Zoo in the Sky" (tạm dịch: Sở thú trên bầu trời). Nhiều người ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác đã hẹn nhau cùng tham gia hoạt động này. Có gì thú vị?

Từ sáng sớm ngày cuối tuần vừa qua, hàng chục người tham gia hội trại thiên văn này đã từ TP.HCM di chuyển đến xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Đa phần là những người có tình yêu đặc biệt dành cho thiên văn, những gia đình đưa con nhỏ khám phá kiến thức thú vị về bầu trời hay đơn giản muốn rời xa phố thị nhộn nhịp để tìm về với thiên nhiên...

Anh Đặng Tuấn Duy, Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho biết chương trình trại thiên văn lần này nhằm mục đích kết nối những người yêu thích thiên văn, trao đổi, học hỏi kiến thức thiên văn, quan sát bầu trời. Trong đó, người tham gia có thể tìm hiểu về mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và chòm sao trên bầu trời đêm tháng 1

Tham gia "Zoo in the Sky", nhiều người được khám phá kiến thức về thiên văn thông qua các hoạt động, trò chơi tập thể. Mọi người ở nhiều độ tuổi hào hứng tham gia

BTC chương trình là các thành viên của HAAC, cũng là những người có tình yêu đặc biệt đối với thiên văn chuẩn bị các thiết bị để mọi người quan sát bầu trời

Em Nguyễn Phúc Hưng (5 tuổi) được mẹ là chị Trâm (36 tuổi) sống ở Q.1 (TP.HCM) hỗ trợ quan sát mặt trăng bán nguyệt đầu tháng 1 bằng kính thiên văn. Cậu bé vô cùng thích thú với trải nghiệm này

Chị Trâm cho biết đây là lần đầu tiên chị dẫn con tham gia một hội trại về thiên văn. Biết đến hoạt động của HAAC thông qua mạng xã hội, người mẹ đã nhanh chóng đăng ký. "Mình muốn con có nhiều trải nghiệm tuổi thơ. Trước đó, mình cũng cho con tham gia một hoạt động ngoại khóa liên quan tới nấm. Con thích lắm! Điều quan trọng mình cảm nhận được chính là mọi người ở đây, đặc biệt là BTC vô cùng chu đáo. Mọi người gắn kết với nhau vì một điều duy nhất, chính là tình yêu với thiên văn, bầu trời", chị chia sẻ

Ảnh trăng bán nguyệt trong buổi quan sát thông qua kính thiên văn

Bà Lâm Thị Huỳnh Hoa (73 tuổi) nhân dịp cuối tuần cũng cùng con cháu đi từ Q.7 (TP.HCM) đến Bảo Lộc để ngắm trăng, sao. Cụ bà cho biết đây là lần đầu tiên được quan sát mặt trăng bằng kính thiên văn. "Thú vị. Lần đầu tiên tôi thấy bề mặt mặt trăng gần đến vậy, nó lồi lõm chứ không như quan sát bằng mắt thường", bà nhận xét

Màn đêm buông xuống, "bữa tiệc" thiên văn chính thức bắt đầu. Các thành viên của HAAC hướng dẫn người tham gia cách xác định vị trí của các ngôi sao, chòm sao trên bầu trời và những câu chuyện thú vị xung quanh. Trại viên được ngắm mặt trăng, sao Mộc, sao Thổ, sao Kim cùng các vệ tinh...

Trong đêm đầy sao, nhiều người thích thú với trải nghiệm nằm ngửa trên mặt đất nhìn lên bầu trời, được BTC hướng dẫn cách ngắm, xác định vị trí của các chòm sao mùa đông - xuân, cụm sao, tinh vân theo mùa như Thợ Săn, Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư, Sư Tử, Chó Lớn, Chó Nhỏ, Thất Nữ, tinh vân Orion, thiên hà Tiên Nữ... Từ đó biết được sự thật đằng sau cách ví von "vườn thú lớn nhất trên bầu trời"

Chị Trương Như (24 tuổi) cùng các thành viên của CLB Thiên văn Bình Định (BAC) cũng đi hàng trăm km vào tham gia các hoạt động của HAAC TP.HCM. Chị Như cho biết ở đây, chị tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức thú vị từ các anh chị có cùng niềm đam mê thiên văn cũng như có một đêm trải nghiệm đáng nhớ với bầu trời sao không bị ô nhiễm ánh sáng

Nhiều người hào hứng cho biết sau đêm hẹn với... "mặt trăng và các vì sao", họ đã nạp năng lượng để tiếp tục trở lại với công việc thường nhật. Các em nhỏ cũng quen thêm được nhiều bạn mới và có trải nghiệm tuổi thơ khó quên