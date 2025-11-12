Nhiều người trẻ hào hứng với môi trường không khói thuốc

20.000 vận động viên và "Đường chạy không khói thuốc"

"Đường chạy không khói thuốc" là chủ đề của giải chạy Standard Chartered Marathon di sản Hà Nội 2025, vừa diễn ra từ ngày 7 - 9.11.2025. Tham dự giải là 20 nghìn vận động viên trong nước và quốc tế đến từ gần 60 quốc gia, tăng gần 50% so với năm 2024. Đây là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) triển khai mô hình Không gian không hút thuốc ngoài trời.

Thông điệp "Giải chạy không khói thuốc" được truyền tải trên toàn tuyến đường chạy, qua đội ngũ tình nguyện viên, đông đảo các vận động viên. Tất cả cùng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm gánh nặng bệnh tật do thuốc lá và lan tỏa lối sống lành mạnh.

Trong khuôn khổ giải chạy, gian hàng "Di sản Không khói thuốc" của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã nhận được sự quan tâm của các vận động viên. Rất đông VĐV đến check in gian trưng bày của Quỹ, viết lời cam kết, ủng hộ giải chạy không khói thuốc, tham gia vẽ bức tranh.

Các vận động viên đã tham gia nhiều hoạt động tương tác thú vị như trò chơi nhận thức về tác hại thuốc lá, vẽ tranh chủ đề "Không khói thuốc - di sản mãi xanh"… Nhiều thanh thiếu niên cũng cha mẹ tham gia giải chạy cũng rất hào hứng khi tham quan gian hàng, tìm hiểu về tác hại thuốc lá.

"Ngày càng nhiều người ý thức về tác hại của thuốc lá, mong muốn môi trường, không gian không khói thuốc sẽ ngày càng lan tỏa rộng khắp, trong cộng đồng, công sở. Nam giới chúng tôi ngày càng nhiều người nói không với thuốc lá", anh Quang, một vận động viên ở Hà Nội tham gia giải chạy, chia sẻ.

Với mong muốn mở rộng hơn nữa môi trường không khói thuốc lá, tại các tỉnh thành, trong các bộ ngành, công sở, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế, cho biết Ban chỉ đạo PCTHTL các tỉnh, thành vẫn tiếp tục được kiện toàn. Đây là đơn vị đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá. Các bộ ngành, tỉnh, thành trong toàn quốc tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cộng đồng, cơ quan không khói thuốc.

Trong các năm 2023 - 2024, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã hỗ trợ các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố tổ chức 570 lớp tập huấn về xây dựng môi trường không khói thuốc tại các địa điểm; 2.336 buổi truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề; 367 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe loa, chia sẻ kinh nghiệm về thực thi môi trường không khói thuốc... Bên cạnh các hình thức trực tiếp, các Bộ ngành, tỉnh, thành phố đã sản xuất và cấp phát các biển cấm hút thuốc, pano truyền thông trong các cơ quan, bệnh viện, trường học và các địa điểm công cộng.

Qua giám sát về môi trường không khói thuốc lá của các tỉnh, thành cho thấy tình hình thực hiện môi trường không khói thuốc tại các địa điểm công cộng đang ngày càng được cải thiện, đặc biệt là khu vực nhà hàng, khách sạn đã giảm đáng kể tỷ lệ người tiếp xúc với khói thuốc lá.

Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tổng hợp của 37 tỉnh, thành phố năm 2024 cho thấy, tỷ lệ tiếp xúc với thuốc thụ động ở nhà hàng, quán ăn là 67,3%, ở khách sạn là 48,3% (tỷ lệ này năm 2020 lần lượt là 78,1% và 62,9%).