Nhiều người vẫn nhầm lẫn về AR và VR dù dùng mỗi ngày

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng cả VR và AR đều hoạt động theo cách rất khác nhau, đặc biệt trong việc thay đổi trải nghiệm của người dùng với thực tế. Dẫu vậy, không phải ai cũng dễ dàng phân biệt chúng, ngay cả khi họ đang sử dụng mỗi ngày.

Phân biệt giữa VR và AR

VR là công nghệ cho phép người dùng hoàn toàn đắm chìm trong một thế giới ảo thông qua một thiết bị đeo đầu. Thiết bị này che phủ toàn bộ tầm nhìn, giúp người dùng không còn thấy được môi trường vật lý xung quanh.

Mỗi công nghệ áp dụng cách hoạt động khác nhau ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

VR thường được sử dụng trong các trò chơi, xem phim hoặc tham gia các cuộc trò chuyện trong không gian ảo. Mục tiêu chính của VR là tạo ra một trải nghiệm nhập vai, cho phép người dùng khám phá những địa điểm mới mà không cần rời khỏi nhà.

Mặt khác, AR không yêu cầu thiết bị đeo đầu. Thay vào đó, AR sử dụng camera trên smartphone hoặc tablet để chồng các yếu tố ảo lên thế giới thực mà người dùng nhìn thấy. AR có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ giải trí như trò chơi Pokémon Go đến ứng dụng thực tiễn như IKEA, cho phép người dùng xem đồ nội thất trong không gian sống của họ.

Sự khác biệt chính giữa VR và AR nằm ở mức độ nhập vai. VR mang đến trải nghiệm hoàn toàn tách biệt với thực tế, trong khi AR kết hợp các yếu tố ảo với môi trường vật lý. Cả hai công nghệ đều có thể được sử dụng để truyền tải thông tin và hỗ trợ học tập, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau.

Ưu và nhược điểm của AR và VR

Cả VR và AR đều có những lợi ích riêng cho người dùng. Trong khi VR cho phép người dùng trải nghiệm những tình huống mới trong một không gian riêng tư, AR lại cung cấp thông tin theo thời gian thực về môi trường xung quanh.

VR cho phép người dùng trải nghiệm nội dung trong không gian riêng tư ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, cả hai công nghệ cũng gặp phải một số hạn chế nhất định. AR hiện vẫn còn hạn chế trong khả năng phân tích môi trường, trong khi VR có thể không cung cấp thông tin thực tế kịp thời.

Trên thị trường hiện tại, Meta Quest là thiết bị VR phổ biến nhất dành cho người dùng, trong khi HoloLens của Microsoft là thiết bị AR nổi tiếng, tuy nhiên sản phẩm này chủ yếu phục vụ cho doanh nghiệp. Mặc dù những sản phẩm như Snapchat Spectacles cũng mang đến trải nghiệm AR, tuy nhiên số lượng sản phẩm này vẫn còn hạn chế trên thị trường.

Tóm lại, VR và AR đều là những công nghệ đầy tiềm năng, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua trước khi chúng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.