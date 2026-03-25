Thế giới

Nhiều người Venezuela đòi tăng lương khi giá cả tăng vọt

Văn Khoa
25/03/2026 05:11 GMT+7

Hàng trăm lao động và người về hưu Venezuela đã tuần hành ở thủ đô Caracas hôm 23.3 để yêu cầu tăng lương tối thiểulương hưu, vốn chưa được điều chỉnh lần nào trong 4 năm qua, theo AFP.

 Lương tối thiểu hằng tháng ở Venezuela hiện chỉ tương đương 0,28 USD (hơn 7.300 đồng), trong khi mức tăng giá cả thường niên vượt 600%. "Đây không phải là lương. Bạn có thể làm gì với khoản lương hưu vô dụng này? Nếu không có con trai giúp đỡ, tôi đã không thể mua thuốc", bà Pilar Navarro (một người về hưu 72 tuổi) than phiền trong cuộc tuần hành ở Caracas.

Lần tăng lương gần nhất là vào năm 2022, khi Tổng thống Venezuela lúc đó là Nicolas Maduro ban hành sắc lệnh nâng lương hằng tháng lên 28 USD. Tuy nhiên, giá trị đồng tiền của Venezuela đã giảm mạnh kể từ đó. Phiếu trợ cấp của chính phủ giúp tăng thu nhập lên 150 USD/tháng, nhưng con số đó vẫn còn thiếu rất nhiều so với số tiền ước tính một gia đình cần để mua thực phẩm thiết yếu là 645 USD.

Các công nhân khu vực công tuần hành đòi tăng lương tại thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 23.3

ẢNH: REUTERS

Các công đoàn đang yêu cầu mức lương tối thiểu ít nhất là 200 USD, kêu gọi sự hỗ trợ từ một quỹ được thành lập sau khi ông Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caracas vào ngày 3.1. Quỹ này được cho là giữ tiền thu được từ việc bán dầu do Mỹ tạo điều kiện như một phần của mối quan hệ mới với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Theo một trang web của chính phủ Venezuela, quỹ mới có khoảng 300 triệu USD và số tiền này được dành cho việc tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng Venezuela không đủ khả năng để tăng lương lên mức theo yêu cầu.

Tổng thống Venezuela thay thế Bộ trưởng Quốc phòng thân ông Maduro

Tin liên quan

Lạm phát Venezuela vọt lên 475%

Lạm phát Venezuela vọt lên 475%

Ngân hàng Trung ương Venezuela ngày 6.3 công bố lạm phát năm 2025 tăng vọt lên 475%, cao nhất thế giới theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), AFP đưa tin.

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống lâm thời Venezuela bất ngờ bị hủy

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela thân ông Maduro bị thay thế

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela tăng lương lương tối thiểu lương hưu thủ đô Caracas
