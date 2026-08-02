Nhiều người vượt biên 'thà chết' không muốn rời Tây Ban Nha

Những người di cư kiệt sức nằm gục trên bãi biển sau khi bơi từ Morocco đến vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha vào hôm 1.8.

Theo chính quyền Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vượt biên vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển từ ngày 30.7, một làn sóng chưa từng có tại một trong những đường biên giới trên bộ hiếm hoi giữa Liên minh châu Âu với châu Phi.

Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người trong số đó đã được đưa trở lại Morocco sau đó.

Ngày 1.8, một nhóm lớn đã bị lực lượng an ninh hộ tống quay trở lại.

Các quan chức cho biết ít nhất 67 thi thể đã được tìm thấy ở phía Tây Ban Nha - một số chết đuối, số khác bị giẫm đạp khi cố gắng trèo qua đê chắn sóng và hàng rào biên giới.

Ông Mujahid Ahmed nói: "Tôi thà chết ở đây còn hơn quay lại".

Ông Mujahid Ahmed cho biết ông đã phải liên tục chạy loạn kể từ khi xung đột bùng phát tại quê nhà Sudan.

"...Một ngày nọ khi tôi xem truyền thông, tôi thấy người ta đến biên giới hàng nghìn người. Vì vậy tôi nói, hãy thử xem...Tôi không phải người Morocco. Nếu họ muốn trả tôi về, họ nên trả tôi về nước tôi. Và tình hình là như vậy. Quý vị có nên trả người ta về một đất nước đang có xung đột hoặc khủng hoảng, chiến tranh không? Chúng tôi cũng là con người mà", ông Mujahid nói.

Những người di cư tập trung tại bãi biển Playa del Trampolin tại Ceuta, Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Những người di cư nói rằng ban đầu họ bị thu hút bởi các video lan truyền trên mạng xã hội và tin nhắn từ bạn bè cho thấy có thể vượt qua được đường biên giới được canh gác nghiêm ngặt.

Nhiều người cho biết đói khát, kiệt sức và sự thù địch từ người dân địa phương đã dập tắt hy vọng của họ về một cuộc sống mới ở châu Âu.

Bồi bàn người Morocco Yassine Ichou cho biết anh đã trải qua một ngày không có thức ăn vì tất cả các cửa hàng và chợ đều đóng cửa.

Tây Ban Nha cho biết các cuộc vượt biên vào Ceuta đã dừng lại trong đêm khi cảnh sát bắt đầu lắp đặt một hàng rào nổi dài hơn 500 m.

Người đứng đầu chính quyền địa phương Ceuta, ông Juan Jesus Vivas, cho biết bầu không khí vẫn căng thẳng: "Ceuta vẫn chưa trở lại bình thường, chúng tôi không ở trong trạng thái bình thường. Vẫn còn vài nghìn người ở Ceuta phải được đưa về, và bầu không khí trong cộng đồng dân cư Ceuta vẫn chìm trong bất an và lo lắng".

Làn sóng vượt biên ồ ạt đã gây ra báo động trên khắp Liên minh châu Âu, và 22 quốc gia thành viên đã viết một bức thư yêu cầu hành động phối hợp để bảo vệ biên giới bên ngoài và các biện pháp khác.

Ireland, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, cho biết đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ của khối để thảo luận về cuộc khủng hoảng vào hôm 28.7.