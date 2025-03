Nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ món ăn vặt yêu thích

Món ăn vặt hấp dẫn

“Xiên bẩn” có lẽ là món ăn vặt đường phố quen thuộc và hấp dẫn với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Dạo một vòng tại các khu phố ẩm thực hay những khu vực cạnh trường học, ký túc xá sinh viên… không khó để bắt gặp những chiếc xe đẩy bán đầy đủ các loại xiên que đầy màu sắc. Và khách hàng của món ăn này cũng rất đông.

"Xiên bẩn" có lẽ là một trong những món ăn vặt yêu thích của các bạn trẻ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giá của 1 xiên dao động từ khoảng 5.000 - 12.000 đồng, muốn ăn loại nào thì khách tự tay lựa chọn, sau đó sẽ được chủ quầy chiên rán ngay tại chỗ. Món ăn này thường chấm kèm với các loại tương ớt.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thực phẩm không phải quán ăn nào cũng đảm bảo vệ sinh. Tình trạng bán hàng nướng "xiên bẩn" kém vệ sinh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, bày bán tại nhiều khu vực, từ vỉa hè đến các cổng trường học, chợ đêm, chợ cóc, lề đường… tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Mặc dù nhận thức được món ăn vặt này không đảm bảo, nhưng không ít bạn trẻ vẫn bị hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon của nó nên phớt lờ những yếu tố khác. “Mình siêu thích món ăn vặt này vì hương vị thơm ngon và nhai cũng vui miệng. Những lúc thèm ăn vặt là mình lại nghĩ ngay đến “xiên bẩn”. Mình thường hay ăn ở những xe đẩy bán bên lề đường”, Nguyễn Minh Thư, sinh viên năm thứ 2, ngụ tại khu B ký túc xá ĐHQG TP.HCM chia sẻ.

Món ăn vặt này hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon và giá thành rẻ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng dù biết là không đảm bảo vệ sinh nhưng vì ngon nên vẫn thường hay ăn và phớt lờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. “Hơn nữa, không phải ngày nào mình cũng ăn nên không lo lắng lắm”, Thư nói.

Đó cũng là món ăn vặt khoái khẩu của Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Nữ sinh cho biết: “Nhiều lúc thèm quá nên mình rủ bạn đi ăn buffet “xiên bẩn” luôn. Bỏ ra 79.000 đồng là mình có thể ăn thỏa thích, ăn bao nhiêu cũng được. Món ăn vặt này có rất nhiều loại, hương vị cũng đa dạng nên ăn rất cuốn”.

Khi được hỏi về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hay có lo ngại về nguồn gốc của các loại xiên này không, thì Cúc cho rằng thấy người ta chế biến sạch sẽ nên cũng yên tâm. “Dù đi ăn ở hàng quán nào mình cũng thấy khách đến ăn rất đông và đồ ăn cũng sạch sẽ nên không lo lắng gì. Mình ăn cũng mấy năm rồi và chưa từng gặp vấn đề gì cả”, Cúc nói.

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, các loại "xiên bẩn" có giá thành rẻ vì chúng thường sử dụng nguyên liệu có chất lượng thấp, không rõ nguồn gốc và dễ kiếm. Thêm vào đó, môi trường chế biến cũng không đảm bảo vệ sinh, khiến cho giá thành của các món ăn này rất rẻ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe lớn.

“Khi tiêu thụ các món ăn vặt không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh, chúng ta có thể đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như: Ngộ độc thực phẩm vì các vi khuẩn, virus hoặc nấm mốc từ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh có thể gây ra ngộ độc, biểu hiện là tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa. Thứ 2, bệnh đường ruột, vi khuẩn có thể gây ra các bệnh như tiêu chảy cấp, viêm dạ dày ruột, hoặc thậm chí là kiết lỵ. Thứ 3, có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, nếu thực phẩm bị ô nhiễm bởi các tác nhân vi khuẩn như Salmonella hoặc E. coli, có thể dẫn đến các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Hơn nữa, việc tiêu thụ thức ăn không đảm bảo trong thời gian lâu dài có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, hoặc ung thư do các chất độc hại tích tụ trong cơ thể”, bác sĩ Lợi phân tích.

Bên cạnh đó, bác sĩ Lợi cũng khuyến cáo rằng việc dầu mỡ được tái chế sử dụng nhiều lần để chiên các loại “xiên bẩn” không chỉ gây ra các hợp chất độc hại như gốc tự do và hydroperoxide mà còn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

“Dầu mỡ tái chế liên tục có thể tăng mức cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, việc chiên với dầu mỡ cũ cũng tạo ra vi khuẩn, mốc hoặc các chất bẩn từ thực phẩm chiên trước đó, dễ gây ngộ độc thực phẩm và các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, đầy bụng, và các cơn đau dạ dày. Những nguy cơ này tích tụ lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính như ung thư hoặc các rối loạn chuyển hóa”, bác sĩ Lợi cho hay.

Do vậy, để bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ từ việc ăn "xiên bẩn", bác sĩ Lợi đưa ra một số biện pháp: “Chọn địa điểm ăn uống uy tín, vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là những quán ăn đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Cố gắng hạn chế tiêu thụ các món ăn vặt không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh hoặc chế biến ở các địa điểm không đáng tin cậy. Nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm bằng cách cập nhật kiến thức về các nguy cơ sức khỏe liên quan đến thực phẩm bẩn và có thói quen lựa chọn thực phẩm an toàn”.