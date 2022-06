Nhiều nhà mặt tiền ở TP.HCM tìm cách 'đầu độc' cây xanh

Chiều 9.6, tại buổi họp báo định kỳ, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết quản lý cây xanh còn nhiều vấn đề phải làm.

Đáng lo ngại nhất có thể kể đến như nhiều hộ dân có cây xanh trước cửa nhà quyết liệt đòi rời đi chỗ khác, thậm chí có cả trường hợp xâm hại, đầu độc cây xanh. “Ở những vị trí đó khi trồng lại cũng khó vì người dân ngăn cản không cho trồng, hoặc trồng rồi cũng chết đi chết lại”, ông Điệp nói.

Về rủi ro cây xanh ngã đổ, ông Điệp cho hay công tác quản lý không cho phép bất kỳ tuyến đường nào có cây xanh ngã đổ. Do vậy, cơ quan quản lý phải thường xuyên kiểm tra, xử lý trước những cây có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn. “Tiêu chí an toàn cây xanh đô thị phải được đặt lên hàng đầu. Công tác rà soát, chấn chỉnh, đốn hạ, thay thế cây xanh mất an toàn là công việc thường xuyên”, ông Điệp khẳng định.





Dù vậy, mỗi năm vẫn có hàng chục vụ cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố, nhiều vụ đè hư hỏng xe cộ, gây tai nạn cho người đi đường, hư hại tài sản nhà dân. Lý giải về việc này, ông Điệp so sánh cây xanh cũng là cá thể sống, có thể mang bệnh mà cơ quan quản lý không thể biết được, nhất là bộ rễ ở dưới đất.

Nhiều trường hợp khi cây xanh đổ xuống thì mới biết bộ rễ bị xâm hại, bị mục, bị các công trình hạ tầng khác xâm lấn, cạnh tranh môi trường sống. Nhiều cây đang tươi tốt nhưng khi mưa gió vẫn ngã đổ.

Dù đánh giá số lượng cây xanh ngã đổ đã được hạn chế đến mức thấp nhất, giảm nhiều hơn trước đây nhưng ông Điệp khuyến cáo người dân khi mưa to gió lớn không nên tránh, trú dưới cây lớn để tránh rủi ro.