Nhiều nhân vật quan trọng trên toàn cầu tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026

Diễn đàn quy tụ hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, cùng 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Đáng chú ý, diễn đàn có 24 đoàn VIP quốc tế, gồm đại diện lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức. Ghi nhận một số hình ảnh của phóng viên Báo Thanh Niên tại dự kiện này.

Phát biểu chào mừng và định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Toàn cảnh phiên khai mạc và toàn thể cấp cao: “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” ẢNH: NHẬT THỊNH

Nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh phát biểu tại AEF ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phát biểu ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc Vụ khanh tại Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Khuong Sreng, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia ẢNH: NHẬT THỊNH

AEF quy tụ nhiều nhân vật quan trọng đến từ nhiều quốc gia ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Doanh nhân trong và ngoài nước chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại AEF 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

AEF có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phát biểu tập trung nhận diện những thay đổi của kinh tế thế giới, sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng và vai trò của hợp tác đa phương trong thúc đẩy phát triển bền vững. Thông qua những góc nhìn từ chính phủ, chính quyền đô thị và các tổ chức quốc tế, phiên toàn thể làm rõ yêu cầu tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế, phát huy thế mạnh bổ trợ và mở rộng những mô hình hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.