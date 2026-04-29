Nhiều nhạy cảm, ít kết quả

PHẠM LỮ
29/04/2026 10:33 GMT+7

Nhà vua Anh Charles III trong chuyến thăm Mỹ hiện tại được tổng thống sở tại Donald Trump đón tiếp với các nghi thức lễ tân trọng thị như những người tiền nhiệm trước đây đã đón tiếp Nữ hoàng Elizabeth II.

Sự khác biệt chỉ là chuyến thăm Mỹ này của Vua Charles III khó khăn, phức tạp và nhạy cảm hơn rất nhiều so với những chuyến thăm Mỹ mà người mẹ của ông đã thực hiện trong suốt thời gian tại vị.

Vua Anh Charles III gặp Tổng thống Trump ngày 28.4 tại Nhà Trắng

Nguyên do là mối quan hệ giữa Anh và Mỹ tuy được coi là mối quan hệ đặc biệt từ nhiều thập niên nay, nhưng hiện tại rất trắc trở và khá căng thẳng. ông Trump bất đồng quan điểm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, vì Washington không nhận được sự hậu thuẫn như mong muốn từ London. Ông Trump công khai phê phán ông Starmer. Ông Trump lại còn công khai ý định thâu tóm Canada làm bang mới cho nước Mỹ mà Canada là thành viên của Khối thịnh vượng chung của Anh. Trên danh nghĩa, Vua Charles III là người đứng đầu nhà nước Canada.

Vì thế, vị quân vương này trong chuyến thăm Mỹ hiện tại chẳng khác gì phải đi trên dây, phải cân bằng giữa bảo toàn thể diện và lợi ích của nước Anh với làm hài lòng ông Trump. Tính nhạy cảm của chuyến đi, thực trạng không êm đẹp của mối quan hệ song phương và việc Vua Charles III tuy đứng đầu nền quân chủ lập hiến ở nước Anh, nhưng quyền hành pháp trên thực tế lại thuộc về chính phủ khiến cho sự kiện này ngay từ đầu nặng về hình thức mà nhẹ về thực chất.

Vua Charles III với chuyến đi Mỹ này chỉ có thể làm dịu bớt mối bất hòa hiện tại giữa ông Trump và ông Starmer, giữa Mỹ và Anh chứ chưa thể cứu vãn được cả 2 mối quan hệ ấy. Theo quy định hiến pháp ở Anh, vị quân vương này có thể đại diện cho chính phủ Anh trong đường lối chính sách của chính phủ chứ không thể trái ngược được với đường lối chính sách của chính phủ.

