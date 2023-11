Nhiều nhóm tội phạm mạng tấn công vào hệ thống thanh toán trực tiếp

Trong báo cáo về phần mềm tội phạm và dự báo tài chính cho năm 2024, Kaspersky đã trình bày dự đoán về sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng, khai thác hệ thống thanh toán trực tiếp, các gói mã nguồn mở cửa hậu (open-sources backdoor) và sự trỗi dậy của trojan ngân hàng Brazil.



Nhiều mối đe dọa về an ninh mạng có thể diễn ra trong năm 2024

AFP

Ngoài ra, sự đánh giá toàn diện về mức độ chính xác của các dự báo năm ngoái cũng được đề cập trong báo cáo, đặc biệt là nhấn mạnh xu hướng gia tăng các mối đe dọa Web3 và nhu cầu trình tải phần mềm độc hại. Để thích ứng với bối cảnh đang phát triển, năm 2024 đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược an ninh mạng chủ động, sự hợp tác giữa các ngành và đổi mới biện pháp phòng thủ.

Năm ngoái, các chuyên gia của Kaspersky đã dự đoán chính xác sự gia tăng của các mối đe dọa Web3, nhu cầu về trình tải phần mềm độc hại và sự chuyển dịch của các nhóm ransomware sang các hoạt động phá hoại.



Các chuyên gia của Kaspersky dự đoán các cuộc tấn công mạng do AI điều khiển nhằm bắt chước các kênh liên lạc hợp pháp sẽ gia tăng đáng kể vào năm 2024, dẫn đến hiệu quả của các chiến dịch ngày càng thấp. Hơn nữa, họ cho rằng tội phạm mạng sẽ lợi dụng sự phổ biến của hệ thống thanh toán trực tiếp, dẫn đến phần mềm độc hại clipboard và khai thác trojan ngân hàng di động ngày càng gia tăng. Phần mềm độc hại như Grandoreiro đã mở rộng mạng lưới ra toàn cầu, nhắm tới hơn 900 ngân hàng ở 40 quốc gia.

Một xu hướng đáng lo ngại khác vào năm 2024 có thể là sự gia tăng của các gói mã nguồn mở cửa hậu. Tội phạm mạng sẽ khai thác các lỗ hổng trong phần mềm mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi, xâm phạm bảo mật và có khả năng dẫn đến vi phạm dữ liệu và tổn thất tài chính. Hơn nữa, các chuyên gia dự báo các nhóm liên kết trong hệ sinh thái tội phạm mạng sẽ có cấu trúc linh hoạt hơn trong năm tới, trong đó, các thành viên thường xuyên chuyển đổi hoặc làm việc cho nhiều nhóm cùng một lúc. Khả năng thích ứng này sẽ khiến cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn hơn trong việc theo dõi và chống lại tội phạm mạng một cách hiệu quả.