Nhiều nơi căng mình chống bão

Hàng ngàn người sơ tán

Vào chiều qua (3.9), bão Haikui đổ bộ vào vùng núi và dân cư thưa thớt ở phía đông nam Đài Loan, trở thành cơn bão lớn đầu tiên tấn công trực tiếp hòn đảo này trong 4 năm, theo Reuters. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi mọi người nên tránh ra ngoài và không lên núi, đến bờ biển, câu cá hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước.

Giới chức Đài Loan cho hay hơn 3.700 người đã được sơ tán, chủ yếu ở phía nam và phía đông. Các huyện, thành phố phía đông và phía nam của Đài Loan đã hủy các lớp học, và tuyên bố cho lao động nghỉ làm một ngày.

Những con sóng lớnở huyện Nghi Lan khi bão Haikui đổ bộ vào miền đông Đài Loan ngày 3.9 AFP

Ngoài ra, hai hãng hàng không Đài Loan là UNI Air và Mandarin Airlines đã hủy tất cả các chuyến bay. Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cho hay các chuyến bay quốc tế ít bị gián đoạn hơn, chỉ có 41 chuyến bị hủy trong ngày 3.9.

Sau khi quét qua khu vực đông nam Đài Loan, bão Haikui được dự báo sẽ vượt qua eo biển Đài Loan để vào Trung Quốc đại lục. Đài quan sát khí tượng Quảng Đông cảnh báo rằng bão Haikui đang tiến đến gần và có khả năng đổ bộ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉnh này của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 5 - 6.9, theo Tân Hoa xã.

Trước đó, bão Sao La đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm 2.9, khiến 925.000 người sơ tán và gây ảnh hưởng cho hơn 570 ha hoa màu, theo Tân Hoa xã. Bão Sao La đã ập vào Hồng Kông vào tối 1.9, khiến hàng trăm chuyến bay ở đặc khu bị hủy, và làm cây ngã đổ ở TP.Thâm Quyến, khiến 1 người chết. Ngoài ra, giới chức Philippines ngày 1.9 cho hay bão Sao La đã gây ra lũ lụt và lở đất ở nước này, khiến ít nhất 1 người chết và hơn 387.000 người sơ tán, theo Tân Hoa xã.

Mỹ dự đoán sẽ có 21 cơn bão

Trong khi đó, tờ The New York Times hôm qua đưa tin bão nhiệt đới Katia đã hình thành ở phía đông Đại Tây Dương vào sáng sớm 2.9 (theo giờ Mỹ), sau khi có một số cơn bão đã hình thành rồi suy yếu hoặc gia nhập bão khác ở đại dương này. Giới chức thời tiết Mỹ cho hay dù hướng đi của bão Katia khó xác định nhưng được dự đoán sẽ suy yếu vào ngày 3.9.

Thông tin về sự hình thành của bão Katia được đưa ra sau khi bão Idalia đổ bộ dọc khu vực Big Bend của bang Florida (Mỹ), gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng trước khi di chuyển về phía bắc đến bang Georgia và hai bang Bắc và Nam Carolina. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2.9 cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến Florida để khảo sát thiệt hại do bão Idalia gây ra cũng như phản ứng của giới chức cấp tiểu bang, địa phương và liên bang đối với bão này, theo AP.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ ngày 10.8 dự đoán sẽ có từ 14 - 21 cơn bão được đặt tên trong năm nay, so với 14 cơn bão được đặt tên trong năm ngoái. Dù nhìn chung có thể không có nhiều cơn bão được đặt tên hơn nhưng khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh đang gia tăng. Hiện có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn là do biến đổi khí hậu, theo The New York Times.